Sivas'ta aşırı kiloları nedeniyle büyük zorluklar çeken Engin Albayrak, "tüp mide" ameliyatının ardından yaklaşık 1,5 yılda 76 kilo vererek fiziksel anlamda büyük değişim yaşadı. 31 yaşındaki Albayrak, fazla kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kilo artışına engel olamayan, 163 kiloya ulaşan evli ve bir çocuk babası Albayrak, "tüp mide" ameliyatı yaptırmaya karar verdi.

1.5 YILDA 76 KİLO VERDİ

Ameliyatın ardından 1,5 yılda 76 kilo veren Albayrak, rahat hareket etmenin ve doyasıya yürümenin mutluluğunu yaşıyor. Albayrak, aşırı kiloları nedeniyle kıyafet bulmakta zorluk yaşadığını, arabaya inip binerken bile rahat edemediğini söyledi, "Nefes alıp vermekten başka yaptığım hiçbir şey yoktu.

Normal insanlarla başka benzer hiçbir noktam yoktu" dedi ve şunları kaydetti:

"163 kilogram ile ameliyat oldum, şu an 87 kiloyum ve 76 kilogram kadar verdim. Kilomum büyük çoğunluğunu ilk sene verdim ama doktorumuzun dediği her şeye uyarak yapıyorum bunları. Kiloluların asıl sorunu her şeyi abartıyoruz ve zaman geçtikçe de sürekli değiştirme ihtiyacı duyuyoruz. Asıl problem yetinememekti. Bu ameliyatla bir defaya mahsus bir şans daha kazanıyorsunuz. Bir senelik süre içerisinde yemek yemeyerek, bu süre zarfında yeni bir yeme alışkanlığı kazandıktan sonra kilo alma ihtimali çok daha düşük hale geliyor. Her şeye sıfırdan başlamış gibiyim. Mağazalarda istediğim kıyafeti seçebiliyorum. Uçakta seyahat ederken sığıyorum, ekstra kemere ihtiyacım yok. Toplu taşıma araçlarında insanlarla normal oturabilmenin avantajları var."

“ENGİN BU İŞİN BİLİNCİNDE OLAN HASTALARIMIZDAN BİRİ”

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mustafa Atabey ise Albayrak'ın kilo vermek için uzun yıllar çeşitli yöntemler denediğini ancak başarılı olamadığını aktararak, "Engin, ameliyat ettiğimiz hastalar arasında ameliyat sonrasındaki döneme dikkat eden ve bu işin bilincinde olan hastalarımızdan bir tanesi. Kendisi de ameliyat sonrasındaki olaylara en az bizler kadar vakıf ve biliyor. Hatta birçok hastamız Engin'i arayıp fikrini sormakta ve ne yaptığını öğrenmekte" ifadelerini kullandı.