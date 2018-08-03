Türkiye’nin hububat şehri olan Sivas’ta buğday pazarında buğday satışları başladı. Çiftçilerin hasadını yaptığı buğday, arpa ve yulaflar traktörlerle Sivas Toptancılar sitesinde bulunan buğday pazarına getiriliyor. Burada buğday pazarı esnafları tarafından alınarak Türkiye’nin çeşitli illerine gönderiliyor.

Buğday pazarlayıcısı Ziya Bulut, vatandaşın, ziraatçının ve çiftçinin getirdiği malları alıp fabrikalara pazarladıklarını ifade ederek, ”Gelen mala göre fiyat belirliyoruz. Bunların analizinin yapıyoruz. Burada Ticaret Borsasında analiz makineleri var. O makinelerde analiz yapılıyor. Mal analizden çıktıktan sonra malın efsafına göre fiyatlar belirleniyor. Satışlar 8’inci ayda başlar 10’uncu ayın sonuna kadar devam eder. Rekolte iyi fakat buğdaylarımız da enerji yok. Buğdaylarda o yönden satışta zorlanıyoruz. Türkiye’nin her tarafına esnaf pazar bulduğunda satar .Sivas buğdayda rekolte açısından iyi ama kalite tutmuyor. Hava şartları değişti. Eskiden Sivas’ın buğdayı birinci sınıftı,aranan buğdaydı ama şimdi Sivas’ın buğdayı yemlik grubuna düştü" dedi.

REKOLTE GEÇEN YILA GÖRE DAHA İYİ

Buğday pazarlayıcısı Tahsin Gülbahar ise çiftçilerden gelen ürünleri fiyatlandırıp analizini yapıp aldıklarını dile getirerek, ”Aldığımız ürünleri genelde Sivas dışındaki bisküvi ve un fabrikalarına satıyoruz. Şuan da rekolte geçen yıla göre biraz daha iyi gözüküyor. Çiftçilere sorduğumuz zaman onların ifadelerini bu şekilde. Şuanda TMO ile fiyatlar hemen hemen aynı fiyatlara ürün alıyoruz. Yemlik sınıfına giren ürünlerin tonunu 870 liraya alıyoruz yemlik sınıfını aşan ürünlerin tonunu ise 950-1000 lira bandında alıyoruz” şeklinde konuştu.