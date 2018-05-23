İlçeye bağlı Güldere köyünde, bir atın kayalıklara sıkıştığını gören köy muhtarı Kemal Tepe, Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi'yi arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine Başkan Çiftçi, olay yerine itfaiye ekiplerini sevk etti. Yapılan çalışma sonuç vermeyince ekipler, Sivas AFAD Müdürlüğünden yardım istedi.

İlçeye giden AFAD ekipleri, 4 saat süren çalışmanın ardından atı sıkıştığı yerden kurtardı.

At, sahibine teslim edildi.







