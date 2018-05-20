62 yaşındaki Durdu Çetin ilçeye bağlı Korkut köyü Koççukuru Yaylası yakınlarına otlatmaya bıraktığı hayvanlarını iftar saati öncesi getirmeye gitti. Bir süre haber alınamaması üzerine olay yerine giden köylüler Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Çetin'in yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çetin'in cenazesi köyün morguna kaldırıldı.