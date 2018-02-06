Siverek’te 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

MİNERAL TAKVİYESİNİ SERUMLA YAPTIK

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Mehmet Nuri Turan

Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Ali Demirkapı, "Bugün ilginç bir vakayla karşılaştık. Birkaç kliniğe götürülen bir koyun var, doğurtamıyorlar en son bana geldiler dokunmak istemedim ama baktım hayvan ölecek gibi en iyisi yavruyu alalım da koyunu kurtaralım dedim.Sezaryen ile de doğum yapabilirdik ama lakin önce hayvanı çıkarmayı denedik, çevreden gelen arkadaşlar ile beraberce hayvanın kafasını doğum kanalına getirdikten sonra bol bol kayganlaştırıcı kullanarak hayvanı doğurttuk, lakin hayvan perişan oldu sonra hayvanın gerekli tedavisini vitamin, mineral takviyesini serumunu yaptık. Şu anda koyunumuz yaşıyor" dedi.Küçükbaş hayvanlarda bu tür olayların neden meydana geldiğini açıklayan Demirkapı, "Bu tür vakalar genelde organital yani doğuştan kaynaklı olabiliyor.Vitamin eksikliğinden,hayvanın döl veriminin yetersiz olmasından kaynaklanıyor, ahırın temizlik dezenfeksiyon eksikliğinden de meydana gelebilir" dedi.Öte yandan 8 bacaklı kuzuyu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.ŞANLIURFA (İHA)