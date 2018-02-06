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Siverek’te 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir çiftçi kendisine ait koyunun doğum yapamadığını fark ederek hayvanını da yanına alıp ilçe merkezinde veterinere gitti. Doğumu yaptıran Veteriner Hekim Ali Demirkapı gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Doğum sonrasında 8 ayaklı ölü kuzu dünyaya geldi

Siverek’te 8 ayaklı kuzu görenleri şaşırttı
Konu ile ilgili açıklama yapan Veteriner Hekim Ali Demirkapı, "Bugün ilginç bir vakayla karşılaştık. Birkaç kliniğe götürülen bir koyun var, doğurtamıyorlar en son bana geldiler dokunmak istemedim ama baktım hayvan ölecek gibi en iyisi yavruyu alalım da koyunu kurtaralım dedim.

MİNERAL TAKVİYESİNİ SERUMLA YAPTIK

Sezaryen ile de doğum yapabilirdik ama lakin önce hayvanı çıkarmayı denedik, çevreden gelen arkadaşlar ile beraberce hayvanın kafasını doğum kanalına getirdikten sonra bol bol kayganlaştırıcı kullanarak hayvanı doğurttuk, lakin hayvan perişan oldu sonra hayvanın gerekli tedavisini vitamin, mineral takviyesini serumunu yaptık. Şu anda koyunumuz yaşıyor" dedi.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Küçükbaş hayvanlarda bu tür olayların neden meydana geldiğini açıklayan Demirkapı, "Bu tür vakalar genelde organital yani doğuştan kaynaklı olabiliyor.Vitamin eksikliğinden,hayvanın döl veriminin yetersiz olmasından kaynaklanıyor, ahırın temizlik dezenfeksiyon eksikliğinden de meydana gelebilir" dedi.

Öte yandan 8 bacaklı kuzuyu gören vatandaşlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ŞANLIURFA (İHA)


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