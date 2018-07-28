Sivrisinekleri ilaçladılar, 8'i çocuk 12 kişi zehirlendi
Adıyaman Kahta'da vatandaşlar sivrisineklere karşı ilaçlama yaptı. Bir süre sonra 8'i çocuk 12 kişi fenalaştı. Zehirlenen vatandaşlar devlet hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, ilçeye bağlı Narsırtı köyünde vatandaşlar sivrisineklere karşı ilaçlama çalışması yaptı.
Hayati tehlikeleri yok
Bir süre sonra mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri ortaya çıkan 8'i çocuk 12 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haşere ilacından zehirlendikleri düşünülen köylülerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.