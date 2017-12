Siyah Beyaz Aşk 11. bölümde geceye damga vuran sahne

İŞTE O ÇOK KONUŞULAN SAHNE...





Elif Bayram

Dizinin dün akşam ekrana gelen bölümüneayrılık sahnesi damga vurdu.İzleyicilerhashtag'i ile sosyal medyada onlarca mesaj paylaştı. İşte o mesajlardan bazıları...- Hocam bu nasıl trollemek... Biz baya ağladık çünkü.- Türk dizi tarihinin en güzel hayal sahnesini izlemiş olabilirim şu anda. Hayal de olsa o kadar güzeldi ki neden hayaldi diye sinirlenemedim bile. Gerçekten mükemmel uyum ya gerçekten.- Hayatımda bu kadar güzel bi hayali kavuşma izlemediğimi belirterek sizlere 'Günaydın' demek isterim.- Bir dakikalığına kalbim durdu.- "Git git hadi yoksa bırakmam." Şu cümle beni mahvetti!- Ciğerimi bıraktığım sahne... Müziğe ayrı sarılmaya ayrı ağlıyorum...Aslı, Ferhat’ın göründüğü gibi bir olmadığını anladı. Onun o karanlık tarafının, acılarını kapatmak için kullanılan bir kalkan olduğunu düşündü. Üstelik her şeyden habersizdir ve bir yalanın içinde yıllarca yaşamaktadır. Aslı, annesi Yeter’in nasıl böyle bir şeyi Ferhat’tan sakladığını sorgulamaya başladı.kendisini değiştirmeye çalıştığını düşündü. Bu değişimden hoşnut olmayan Ferhat, anlamadığı bir şekilde Aslı’ya karşı koyamadığını fark etti. Kalbi ve aklı arasında gidip gelen Ferhat, bir seçim yapmak zorunda kaldı.Yeter ise Aslı’nın her şeyi öğrendiğinihaber verdi. Ferhat’ın öğrenmemesi için her şeyi yapmaya hazır olan ikili, yeni bir plan yaptılar Aslı’nın gelişiyle her şeyin daha da kötüye gittiğini düşünen Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmanın yolunu aradı.daha önce de çiftlikteki evde öldürülmesi gerektiğini söyleyen Namık, bu sefer kendi harekete geçti. Namık Emirhan, herkesin sırlarının olduğunu savundu ve Aslı’nın sırlarını ortaya çıkarmak için hamle yapacağını belirtti. Yeter ise, Aslı’ya bir şey olması durumunda Ferhat’ın bunun peşine düşeceğin biliyordu.