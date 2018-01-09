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Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Yeni yıl arasının ardından Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm ile ekranlardaydı. Siyah Beyaz Aşk son bölüme Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahneleri damga vurdu

Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm ile ekrandaydı. Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümünde Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


İbrahim Çelikkol, Birce Akalay


SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM


Ferhat'a (İbrahim Çelikkol) veda eden Aslı (Birce Akalay), gerçekleri itiraf eder.
Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olur. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.

Aslı, Ferhat'a 'Neden kurtardın beni, neden yine getirip buraya tıktın?' diye sorar ve Ferhat Aslı'yı öper.

İşte o anlar...



Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın üstlendiği Siyah Beyaz Aşk'ın zengin oyuncu kadrosunda Muhammer Uzuner, Arzu Gamze Kılınç, Ece Dizdar, Deniz Celiloğlu, Cahit Gök, Uğur Aslan, Sinem Ünsal ve Kadriye Kenter yer alıyor.

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