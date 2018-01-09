Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümü



SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM

Siyah Beyaz Aşk 11. bölümde geceye damga vuran sahne

İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz

Siyah Beyaz Aşk setine polis baskını

İbrahim Çelikkol: Baba olmayı çok istiyorum

İdil Janet Demiray

nin sevilen dizisiile ekrandaydı.nde Aslı ve Ferhat'ın öpüşme sahnesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.Ferhat'a) veda eden Aslı (), gerçekleri itiraf eder.Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olur. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.Aslı, Ferhat'a 'Neden kurtardın beni, neden yine getirip buraya tıktın?' diye sorar ve Ferhat Aslı'yı öper.Başrollerinizengin oyuncu kadrosundayer alıyor.