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Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Ekranların sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk'ın 13. bölümü dün yayınlandı. Kullanıcılar şimdiden Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm fragmanını araştırmaya başladı. İşte Siyah Beyaz Aşk son bölümde yaşananlar...

16 Ocak 2018, Salı 08:21
Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm ile ekrandaydı. Siyah Beyaz Aşk'ın son bölümü  yine heyecan doluydu.

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında neler olacak? Siyah Beyaz Aşk 13. bölümde Ferhat, suçlu ilan edilip hapse atılıyor. Aslı ise namlunun ucundadır.  Heyecan dolu son bölümün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı var mı diye merak ediyor. İşte Siyah Beyaz Aşk dizisi hakkında son gelişmeler…


SİYAH BEYAZ AŞK 13. BÖLÜM

Aslı'yı korumak için herkesi karşısına alan Ferhat, yavaş yavaş bedel ödemeye başlar. Namık Emirhan, başlarına gelen her türlü belanın nedeni olarak Aslı'yı görür.

Aslı'nın, tüm aileyi ayırdığını düşünen Namık Emirhan, onu saf dışı bırakmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Aslı'nın eski olaylarıyla tekrar yüzleşmesini sağlar. Dahası Cüneyt, bu fırsatı kullanır ve Ferhat'ın da Aslı gibi hedef haline gelmesini sağlar.

Ferhat hapishane düşer. Bu hadise tüm aileyi şok etse de içeride en büyük mücadelesini vermek zorundadır. Zira onu içeride öldürmek isteyenler olduğu gibi gözünün açılmasını da sağlayan kişiler vardır. Şahin Cigal hakkındaki gerçekleri öğrenmeye başlar ve en büyük tehlikeyle daha karşılaşmadıklarını anlar.

Aslı ise kendisine zarar vermeyeceğini düşündüğü Ferhat ile yine karşı karşıya gelmiştir. Ferhat'a duyduğu aşkını saklamayan Aslı, yeni bir sınavla karşı karşıya kalır.




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