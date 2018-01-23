Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

SİYAH BEYAZ AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Siyah Beyaz Aşk son bölümde Namık vuruluyor (14. bölümde neler oluyor?)

İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz

Siyah Beyaz Aşk setine polis baskını

İbrahim Çelikkol: Baba olmayı çok istiyorum

İdil Janet Demiray

Aslı, Ferhat'ın kendisine olan davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor; hiç beklemediği bir karşılık alıyor!Aslı, Ferhat'ın kendisine karşı olan tutarsız hareketlerinden rahatsızdır. Yaşadıkları romantik anlardan sonra bile bambaşka birine dönüşmesi ve ilk günlerde olduğu gibi sert mizacı, Ferhat hakkında kafasının karışmasına yol açar. Ferhat ise, Aslı'nın kendisini değiştirdiğini ve dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlar.Aslı'ya aşık olan Ferhat, artık bunu daha fazla saklamak istemez. Namık Emirhan ile İdil'in nikah töreninde Aslı ile baş başa kalan Ferhat, Aslı'nın duygularını sorgulamasıyla karşı karşıya kalır.Aslı, Ferhat'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaz ve ondan bir cevap ister. Ferhat, bu kez kalbini dinlemeye karar verir ve Aslı'ya aşkını itiraf eder.