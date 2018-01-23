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Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Kanal D'de Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un başrolü paylaştığı sevilen dizi Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm ile ekrandaydı. Peki Siyah Beyaz Aşk son bölümüde neler yaşandı? İşte detaylar...

23 Ocak 2018, Salı 07:46
Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Siyah Beyaz Aşk 14. Bölümde Aslı, Ferhat'ın kendisine olan davranışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor; hiç beklemediği bir karşılık alıyor!
 

SİYAH BEYAZ AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı, Ferhat'ın kendisine karşı olan tutarsız hareketlerinden rahatsızdır. Yaşadıkları romantik anlardan sonra bile bambaşka birine dönüşmesi ve ilk günlerde olduğu gibi sert mizacı, Ferhat hakkında kafasının karışmasına yol açar. Ferhat ise, Aslı'nın kendisini değiştirdiğini ve dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını yavaş yavaş anlamaya başlar.



Aslı'ya aşık olan Ferhat, artık bunu daha fazla saklamak istemez. Namık Emirhan ile İdil'in nikah töreninde Aslı ile baş başa kalan Ferhat, Aslı'nın duygularını sorgulamasıyla karşı karşıya kalır.



Aslı, Ferhat'ın ne yapmaya çalıştığını anlamaz ve ondan bir cevap ister. Ferhat, bu kez kalbini dinlemeye karar verir ve Aslı'ya aşkını itiraf eder.

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