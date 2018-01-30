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​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Kanal D'nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm ile ekrandaydı. Siyah Beyaz Aşk son bölümde neler yaşandı? Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar haberimizde...

30 Ocak 2018, Salı 04:47
​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)
Başrollerini  İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm ile ekrandaydı. Peki son bölümde neler yaşandı?
 

SİYAH BEYAZ AŞK 15. BÖLÜM


Siyah Beyaz Aşk 15. Bölümde Ferhat ile Aslı, önemli bir karar alıyor!

Namık Emirhan’ın vurulması, tüm aileyi ikiye böler. İdil, Namık’ı vuranın Yeter olduğunu bilmesine rağmen bunu kanıtlayamaz. Zira Yeter, vurduğunu saklayacaktır ve en büyük yardımcısı Azad Dağıstan olacaktır. Ferhat ile Aslı, aralarındaki engelleri kaldırmak isteseler de ikili önemli bir sınavın eşiğindedirler. Aslı’nın yaşadığı problemlere göz yummak istemeyen ağabeyi Cem, Ferhat’tan ayrılması için bir kez daha uyarır. Fakat bu uyarılar Aslı’nın kararlarında etkili olmaz. Cem, son çare olarak Ferhat ile konuşur ve yol ayrımı için ilk adım atılır.



Öte yandan Handan, Kamil’in gerçek annesinin Gülsüm olduğunu öğrenmiştir. Bu gerçeğin ortaya çıkacak olmasıyla Gülsüm, ağabeyi Ferhat’ın tepkilerinden korkar ve intihara kalkışır. Gülsüm’e son anda yardımcı olan Abidin, Ferhat’ın tepkisinden de korumak zorunda kalır. Ferhat, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla deliye döner ve bu olaydan sorumlulara karşı cephe alır.

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