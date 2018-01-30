​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm

SİYAH BEYAZ AŞK 15. BÖLÜM

İbrahim Çelikkol'dan çok konuşulacak poz

Siyah Beyaz Aşk setine polis baskını

Siyah Beyaz Aşk 11. bölümde geceye damga vuran sahne

Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Siyah Beyaz Aşk dizisi bu hafta yayınlanan son bölümüyle nefes kesti! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İdil Janet Demiray

Başrollerinive'ın paylaştığıile ekrandaydı. Peki son bölümde neler yaşandı?Siyah Beyaz Aşk 15. Bölümdeile, önemli bir karar alıyor!Namık Emirhan’ın vurulması, tüm aileyi ikiye böler. İdil, Namık’ı vuranın Yeter olduğunu bilmesine rağmen bunu kanıtlayamaz. Zira Yeter, vurduğunu saklayacaktır ve en büyük yardımcısı Azad Dağıstan olacaktır. Ferhat ile Aslı, aralarındaki engelleri kaldırmak isteseler de ikili önemli bir sınavın eşiğindedirler. Aslı’nın yaşadığı problemlere göz yummak istemeyen ağabeyi Cem, Ferhat’tan ayrılması için bir kez daha uyarır. Fakat bu uyarılar Aslı’nın kararlarında etkili olmaz. Cem, son çare olarak Ferhat ile konuşur ve yol ayrımı için ilk adım atılır.Öte yandan Handan, Kamil’in gerçek annesinin Gülsüm olduğunu öğrenmiştir. Bu gerçeğin ortaya çıkacak olmasıyla Gülsüm, ağabeyi Ferhat’ın tepkilerinden korkar ve intihara kalkışır. Gülsüm’e son anda yardımcı olan Abidin, Ferhat’ın tepkisinden de korumak zorunda kalır. Ferhat, bu gerçeğin ortaya çıkmasıyla deliye döner ve bu olaydan sorumlulara karşı cephe alır.