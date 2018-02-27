Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde şok ayrılık

Siyah Beyaz Aşk 19. bölüm

SİYAH BEYAZ AŞK 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölümünde geceye damga vuran hamam sahnesi! Gözler 18. bölüm fragmanında...

Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm özeti (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

İbrahim Çelikkol: Baba olmayı çok istiyorum

Selin Şekerci, Siyah Beyaz Aşk'a veda mı ediyor?

İdil Janet Demiray

ile'un başrollerini paylaştığıde'ın canlandırdığı Cem karakteri öldü.Dizide doktor Aslı'nın polis abisini canlandıran Cem karakterinin ölümü izleyenleri üzüntüye boğdu.Aslı’yı öldürtmek isteyen Namık Emirhan, Cüneyt’i görevlendirmişti. Aslı ile Özgür, parkta vakit geçirirken kaçırılmışlardı. Aslı’yı bıraksalar da Yiğit’in oğlu Özgür’ü fidye karşılığında serbest bırakacaklarını iletmişlerdi.Namık Emirhan’a boyun eğmek zorunda kalan Yiğit, tüm onuruna hiçe sayarak ondan parayı istemişti. Yiğit’e el öptüren Namık Emirhan’ın planı başarıyla ilerlemişti. Namık Emirhan parayı vermiş ve Özgür’ü kurtarmıştı. Olayın arka yüzünü bilmeyen Ferhat ile Yiğit, polis ekipleri eşliğinde oraya gitmişlerdi. Bu olayın suçlularının binanın arkasına kaçtığını öğrenen komiser Cem, işin arkasındaki kişinin Cüneyt olduğunu görmüştü. Cüneyt, bir dakika bile düşünmeden Cem’e ateş açmıştı.Apar topar hastaneye kaldırılan Cem’in, ameliyatını Aslı üstlenir. Aslı, en kritik ameliyatını yapar ve hiç beklemediği bir olay yaşanır. Zira Cem verdiği mücadeleyi kaybeder ve hayata gözlerini yumar. Bu olay karşısında kahrolan Aslı’nın en büyük destekçisi Ferhat olur. Ferhat, Cem’i vuranın peşine düşmeye karar verir.Öte yandan Yeter ile oğlu Yiğit arasındaki yüzleşme, gizli gerçekleri ortaya çıkarır. Bu gerçek, Yiğit’in büyük bir yalanın içinde yaşadığını fark etmesine sebep olur. Ayhan Dağıstan da annesi hakkında eline ulaşan gizemli mektubun peşine düşer. Neler yaşandığını araştıran Ayhan, babası Azad ile karşı karşıya gelecektir.ise henüz yayınlanmadı.