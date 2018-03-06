Siyah Beyaz Aşk 20. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm izleme linki)



SİYAH BEYAZ AŞK 20. BÖLÜM

SİYAH BEYAZ AŞK 19. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde şok ayrılık

İdil Janet Demiray

Pazartesi günlerine damga vuran Kanal D'nin sevilen dizisiile yine izleyenleri soluksuz bıraktı. Abisi Cem'in ölümü ile zor günlerden geçen Aslı'yı yeni maceralar bekliyor.Aslı, Ferhat'ın kendisini olduğundan başka bir hali getirmesinden ve içinde olduğu bu yeni ortamdan rahatsızdır. Bu onu yeni kararlar almaya itecektir.Namık Emirhan ve ailesinin yaşadığı ev silahlı saldırıya uğrar. Bu olay herkesi büyük bir tedirginliğe sürükler. Namık Emirhan bunun sorumlularının peşine düşer. Hapse düşen Yeter’i çıkaran kişi Azad Dağıstan olur. Azad Dağıstan, yıllardır takip ettiği Yeter ile ilk defa bu kadar yakınlaşmıştır. Ayhan, annesi hakkındaki gerçekleri öğrenmek ister ve babasıyla karşı karşıya gelir.Öte yandan Yiğit, Yeter ve Ferhat hakkındaki gerçeği öğrenir. Ferhat’ın gerçek babasının Namık Emirhan olduğunu öğrenen Yiğit, bunu açıklayıp açıklamamanın ikilemine düşer. Aslı ile bu konuyu konuşmak isteyen Yiğit, hiç beklemediği bir karşılık alır.Aslı elindeki sakız kutusununu sesinden kendisini kaçıran kişinin ve muhtemel olarak abisinin de katili olan kişinin Cüneyt olduğunu anlıyor. Tetiğe basıyor...Aslı’yı öldürtmek isteyen Namık Emirhan, Cüneyt’i görevlendirmişti. Aslı ile Özgür, parkta vakit geçirirken kaçırılmışlardı. Aslı’yı bıraksalar da Yiğit’in oğlu Özgür’ü fidye karşılığında serbest bırakacaklarını iletmişlerdi.Namık Emirhan’a boyun eğmek zorunda kalan Yiğit, tüm onuruna hiçe sayarak ondan parayı istemişti. Yiğit’e el öptüren Namık Emirhan’ın planı başarıyla ilerlemişti. Namık Emirhan parayı vermiş ve Özgür’ü kurtarmıştı. Olayın arka yüzünü bilmeyen Ferhat ile Yiğit, polis ekipleri eşliğinde oraya gitmişlerdi. Bu olayın suçlularının binanın arkasına kaçtığını öğrenen komiser Cem, işin arkasındaki kişinin Cüneyt olduğunu görmüştü. Cüneyt, bir dakika bile düşünmeden Cem’e ateş açmıştı.Apar topar hastaneye kaldırılan Cem’in, ameliyatını Aslı üstlenir. Aslı, en kritik ameliyatını yapar ve hiç beklemediği bir olay yaşanır. Zira Cem verdiği mücadeleyi kaybeder ve hayata gözlerini yumar. Bu olay karşısında kahrolan Aslı’nın en büyük destekçisi Ferhat olur. Ferhat, Cem’i vuranın peşine düşmeye karar verir.Öte yandan Yeter ile oğlu Yiğit arasındaki yüzleşme, gizli gerçekleri ortaya çıkarır. Bu gerçek, Yiğit’in büyük bir yalanın içinde yaşadığını fark etmesine sebep olur. Ayhan Dağıstan da annesi hakkında eline ulaşan gizemli mektubun peşine düşer. Neler yaşandığını araştıran Ayhan, babası Azad ile karşı karşıya gelecektir.