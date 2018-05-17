Siyah Beyaz Aşk 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk yeni bölümde Ferhat babasının katili olarak Namık'ı biliyor ama yüzleştiği gerçek Ferhat'ı darma duman etmeye yetiyor. Çünkü öz babasının Namık olduğunu öğreniyor. Bu yıkım sonrası Ferhat, Aslı'yı tanımadan önceki haline yani yalnız bir adam gibi takılmak istiyor. Fakat Aslı alık olduğu adama yardım etmek için her şeyi göze almış durumda...

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle 21 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Siyah Beyaz Aşk 30. Bölümde Ferhat, geçmişin hesabını sormak için Namık Emirhan’ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor!

Babası berber Necdet’in ölümünün arkasında yatan gerçekleri öğrenmek isteyen Ferhat, Yusuf’a ulaşır. Aslı’dan, Yusuf’u iyileştirmesini istese de olay, beklediği gibi sonuçlanmaz. Aslı, Ferhat’ın onu öldürmesinden korkar ve kaçmasına yardım eder. Aslı’nın kendisine ihanet ettiğini düşünen Ferhat, Yusuf’un oğlunun intikam için gelmesiyle yeniden peşlerine düşer. Ferhat, bu kez kardeşi Yiğit ile karşı karşıya gelir. Yiğit’in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Ferhat, gerçekleri öğrenmek ister. Yiğit, eski defterlerin açılmasına sebep olur. Babasını öldürenin dayısı Namık Emirhan olduğunu itiraf eder.

Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Ferhat, intikam için onu bulmaya çalışır. Yalnız bu o kadar kolay olmayacaktır. Zira polis ekiplerinin tutukladığı Namık Emirhan, yaşanan araba kazası sonrası kaçmayı başarır. Ferhat’ın, Namık Emirhan’ı öldüreceğini öğrenen Aslı, onu durdurmaya çalışır. Ferhat’ın başını belaya sokmasından korkan Aslı, onun için yapılabilecek hiçbir şey olmadığını savunur. Ferhat’ı değiştirmeye çalışmasına karşı kendisini ve bebeğini düşünmediğini ileri süren Aslı, gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasından da çekinmektedir.

Aslı, Ferhat’ın gerçek babasının Namık Emirhan’ın olduğunu bilmektedir. Yeter ile Namık’ın konuşmalarına tanık olan Aslı, Yeter’in ricasıyla bunu Ferhat’tan saklamıştı. Ferhat’ın gerçeklerle bu şekilde yüzleşmesini istemeyen Aslı, çaresizce olanları beklemeye başlar.