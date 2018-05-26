Siyah Beyaz Aşk final bölümüyle ekrana geliyor. Siyah Beyaz Aşk 32. bölümde Ferhat zorunlu olarak evlendiği Aslı'ya büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunuyor. Aslı büyük bir şaşkınlıkla bu teklifi karşılarken "Evet" cevabını vererek Ferhat'a mutluluk yaşatıyor. Bu teklifin ardından düğün töreni yapılıyor. Şimdi merak edilen konu herhangi bir sorunun yaşanıp yaşanmayacağı...

Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında...

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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Siyah Beyaz Aşk 31. Bölümde Jülide, Aslı’yı ölüme terk ediyor; Ferhat onu kurtarmak için seferber oluyor!

Teyzesi Aslı’dan intikam almak için hayatına bir anda dahil olan Jülide, Cüneyt ile iş birliği yapar. Cüneyt ile yaşadığı ilişki ikisinin ortak hareket etmelerine sebep olur. Jülide, palyaço kılığında Cem’i öldürdüğünü itiraf eder. Bu itiraf karşısında büyük bir şok yaşayan Cüneyt, artık Jülide’nin neler yapabileceğini kestirememektedir. Jülide’nin yeni hedefi, Aslı’yı öldürmektir. Aslı ile Jülide’nin evde yaşadıkları tartışma, olayların giderek büyümesine yol açar. İkili arasında çıkan arbedede Jülide, Aslı’yı mutfağa kilitler. Gazı açan Jülide, Aslı’nın ölüm kalım savaşı vermesine sebep olur.

Babasının Namık Emirhan olduğunu öğrenen Ferhat, bu yükü kaldırmakta zorlanır. Kendisine yeni bir yol belirlemek isteyen Ferhat’ın en büyük destekçisi yine Aslı olur. Annesi Yeter ile yüzleşen Ferhat, geçmişin hesabını sorar. Yıllardır içinde yaşadığı bu büyük yalanı kabullenemeyen Ferhat, ne yapacağını bilemez. Yeter ise yakalandığı hastalıktan sonra yeni kararlar alır. Gülsüm, annesi Yeter’in ne planladığını merak eder. Handan ise evde yaşananlardan sonra kardeşi Namık ile Yeter’in ilişkisini öğrenir. Ev halkı üst üste aldıkları haberler karşısında zor zamanlar yaşarken Ferhat, karısı Aslı’yı kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.



