Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat-Aslı masalı bitiyor mu?

İŞTE SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİNİN 29. BÖLÜM FRAGMANLARI:

Çiğdem Saltık

Hülya ve Dilsiz'in düğünü Ferhat ile Aslı'yı tekrar bir araya getirecekken düğün gecesi ortaya çıkan beklenmedik tehlike kimi hedef alacaktır?Düğünde yaşanan şoke edici olay, Yiğit'in eline Namık Emirhan'ı hapse attıracak çok önemli bir kozu vermiş olacaktır.Yiğit, hedefine doğru ilerlerken atacağı adımlar Ferhat'ı da hayatının en önemli sırrı ile yüzleşmenin eşiğine kadar getirecektir.Ferhat, Namık ile büyük yüzleşmesine giderken, Yiğit’in kurduğu plan başarılı olabilecek midir?Aslı’nın evden gidişi Vildan'ın Ferhat ile ilgili umutlarını iyice artıracaktır. Ancak, Aslı ve Ferhat aşkının arasına girebilmenin sandığı kadar kolay olmayacağını gören Vildan hayatı ile ilgili önemli bir karar vermenin eşiğine gelir. Vildan'ın bu kararı ne olacaktır?Cüneyt, Abidin ve Gülsüm'ün kendisine kurdukları oyunu bozduğunu sanırken Gülsüm'ün beklenmedik hamlesi işleri tersine çevirecektir.Gülsüm, Abidin'in eve geri dönmesinin yolunu açarken, Cüneyt ise işlediği hangi suçun bedelini ödemek zorunda kalacaktır?