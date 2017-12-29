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Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümünde Aslı gerçekleri itiraf edecek. Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı izleyenleri şaşırttı

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı
Siyah Beyaz Aşk Salı günleri ekrana gelmeye devam ediyor. 2 Ocak Salı akşamı yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümü yılbaşı olması sebebiyle 8 Ocak Salı günü yayınlanacak.


SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?


Siyah Beyaz Aşk 12. bölüm Fragmanı yayında! Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor!
Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur. 

Aslı ile Ferhat'ın ayrılığı, açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.
 

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI






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