Siyah Beyaz Aşk dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı



SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk 11. bölümde geceye damga vuran sahne

Siyah Beyaz Aşk 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Siyah Beyaz Aşk 8. bölüm fragmanı çıktı mı?

Elif Bayram

Siyah Beyaz Aşk Salı günleri ekrana gelmeye devam ediyor. 2 Ocak Salı akşamı yayınlanması beklenen dizinin yeni bölümü yılbaşı olması sebebiyle 8 Ocak Salı günü yayınlanacak.yayında! Ferhat'a veda eden Aslı, gerçekleri itiraf ediyor!Namık Emirhan'ın hedefi haline gelen Aslı'yı büyük bir tehlike beklemektedir. İntikam almak için işbirliği yaptığı genç çocuk, Aslı'nın başına bela olacaktır. Aslı, büyük bir tehlikeyle baş başa kalır ve yardımına yetişen yine Ferhat olur.açılmamak üzere kapanan eski defterleri bir kez daha açar. Aslı, Ferhat'ın bir yalanın içinde olduğunu ve gerçeklerin bilinenden çok daha farklı olduğunu itiraf eder. Bu itiraf Ferhat'ı harekete geçirir ve yeni bir başlangıç olur.