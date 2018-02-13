Siyah Beyaz Aşk nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı. Dün akşam sürprizlerle dolu gelişmelerle izleyici karşısına çıkan dizinin 17. bölümünde Aslı ve Ferhat ilk defa kendilerini aşkın kucağına bıraktılar. Ancak final sahnesi mutluluğu gölgeleyecek bir gelişmenin sinyalini verdi. Şimdi Siyah Beyaz Aşk yeni fragmanı bekleniyor..." />

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Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölümünde geceye damga vuran hamam sahnesi! Gözler 18. bölüm fragmanında...

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile Birce akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk nefes kesen bir bölümle ekranlardaydı. Dün akşam sürprizlerle dolu gelişmelerle izleyici karşısına çıkan dizinin 17. bölümünde Aslı ve Ferhat ilk defa kendilerini aşkın kucağına bıraktılar. Ancak final sahnesi mutluluğu gölgeleyecek bir gelişmenin sinyalini verdi. Şimdi Siyah Beyaz Aşk yeni fragmanı bekleniyor...

13 Şubat 2018, Salı 09:47
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölümünde geceye damga vuran hamam sahnesi! Gözler 18. bölüm fragmanında...
Siyah Beyaz Aşk dizisinin dün akşam yayınlanan 17. bölümüne Aslı ile Ferhat'ın hamamdaki sahnesi damga vurdu.

Romantik sahneleriyle ön plana çıkan dizinin takipçileri, düşüncülerini sosyal medya hesabından paylaşırken fragman araştırmaları da başladı. Özellikle ölümle yüz yüze gelen Ferhat'ın akıbeti merak ediliyor.

İşte Siyah Beyaz Aşk'ın 12 Şubat tarihli bölümünde yaşananların özeti ve sosyal medya yorumları!


- Nefes nereden alınıyordu? Deliriyorum şu an! 
- Hamamdan sonra ben eridim sıvı kıvamındayım.
- Bu bölümde devleşen efsane çift.
- Baştan sona ağzım kulaklarımda izledim. 
- Yalnız Aslı'nın hamam sahnesindeki güzelliğine, gözlerinin mükemmelliğine ne demeli...
- Çay içerken ağzımı bulamadım, öyle bir sahne... 
- Herkes bu gece kalp ritmine sahip çıksın.
- Hamama giren terler.


SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURAN SİYAH BEYAZ AŞK HAMAM SAHNESİ



 

SİYAH BEYAZ AŞK 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferhat'ın kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Aslı, onu terk etme kararı aldı. Yanında Aslı'yı göremeyen Ferhat, yaptığı hatanın farkındadır ve onu kaybetmemek için aramaya başladı.

Aslı'yı taş evin yolunda buldu ve zorla arabaya bindirdi. İkili arasındaki tartışmanın dozu hiç beklemedikleri şekilde yükselirken, korkunç bir olay yaşadılar.

Bu yaşanan olay, birbirlerine sıkıca sarılmalarına sebep oldu. Azad Dağıstan'ın sözlerini benimseyen Ferhat, aklı ve kalbi arasında bir seçim yapmaya karar verdi. Aslı'nın ağabeyi Cem'i dinlediği için Aslı'dan boşanmaya kalkan Ferhat, bu kez kalbini dinledi. İkili kendilerini aşkın kollarına bıraktılar. Namık Emirhan ise ailesinin yaşadıklarından Aslı'yı sorumlu tutmaya devam etti. Aslı'yı öldürtmenin planlarını yapan Namık Emirhan, Cüneyt'in bu işi bitirmesini istedi.

Öte yandan evden gönderilen Yeter'e yardım eli, Azad Dağıstan'dan gelir. Azad ile Yeter'in yakınlığı, birlikte hareket etmelerine neden oldu.

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