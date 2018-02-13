Siyah Beyaz Aşk dizisinin 17. bölümünde geceye damga vuran hamam sahnesi! Gözler 18. bölüm fragmanında...

İşte Siyah Beyaz Aşk'ın 12 Şubat tarihli bölümünde yaşananların özeti ve sosyal medya yorumları!



SOSYAL MEDYAYA DAMGASINI VURAN SİYAH BEYAZ AŞK HAMAM SAHNESİ

SİYAH BEYAZ AŞK 17. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanal D Siyah Beyaz Aşk dizisi 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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​Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm (Siyah Beyaz Aşk son bölüm)

Elif Bayram

dizisinin dün akşam yayınlanan 17. bölümünehamamdaki sahnesi damga vurdu.Romantik sahneleriyle ön plana çıkan dizinin takipçileri, düşüncülerini sosyal medya hesabından paylaşırken fragman araştırmaları da başladı. Özellikle ölümle yüz yüze gelen Ferhat'ın akıbeti merak ediliyor.- Nefes nereden alınıyordu? Deliriyorum şu an!- Hamamdan sonra ben eridim sıvı kıvamındayım.- Bu bölümde devleşen efsane çift.- Baştan sona ağzım kulaklarımda izledim.- Yalnız Aslı'nın hamam sahnesindeki güzelliğine, gözlerinin mükemmelliğine ne demeli...- Çay içerken ağzımı bulamadım, öyle bir sahne...- Herkes bu gece kalp ritmine sahip çıksın.- Hamama giren terler.kendisinden boşanmak istemesini kabullenemeyen Aslı, onu terk etme kararı aldı. Yanında Aslı'yı göremeyen Ferhat, yaptığı hatanın farkındadır ve onu kaybetmemek için aramaya başladı.taş evin yolunda buldu ve zorla arabaya bindirdi. İkili arasındaki tartışmanın dozu hiç beklemedikleri şekilde yükselirken, korkunç bir olay yaşadılar.Bu yaşanan olay, birbirlerine sıkıca sarılmalarına sebep oldu.sözlerini benimseyen Ferhat, aklı ve kalbi arasında bir seçim yapmaya karar verdi. Aslı'nın ağabeyi Cem'i dinlediği için Aslı'dan boşanmaya kalkan Ferhat, bu kez kalbini dinledi. İkili kendilerini aşkın kollarına bıraktılar. Namık Emirhan ise ailesinin yaşadıklarından Aslı'yı sorumlu tutmaya devam etti. Aslı'yı öldürtmenin planlarını yapanbu işi bitirmesini istedi.Öte yandan evden gönderilen Yeter'e yardım eli, Azad Dağıstan'dan gelir.yakınlığı, birlikte hareket etmelerine neden oldu.