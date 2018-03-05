Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde Aslı ikilemde

Aslı
, Cem
öldükten sonra yaşadığı hayatı gözden geçirir. Ferhat
'ın yanında kaldığı için Cem
'i kaybettiğini düşünen Aslı
, dönüştüğü kişiyi sorgular.
Yiğit
, Ferhat
'ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken Aslı
, Ferhat
'ı korumak için ona engel olmaya çalışır.
Ferhat
, Abidin
'le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındadır.
Abisinin katilinin Cüneyt
olduğunu anlayan Aslı
onunla karşı karşıya kalınca ne yapacak?
SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI:
Siyah Beyaz Aşk dizisi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!
Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde şok ayrılık
Çiğdem Saltık