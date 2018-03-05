Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümünde Aslı ikilemde

SİYAH BEYAZ AŞK DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANLARI:

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Siyah Beyaz Aşk 19. bölümde şok ayrılık

Çiğdem Saltık

öldükten sonra yaşadığı hayatı gözden geçirir.'ın yanında kaldığı için'i kaybettiğini düşünen, dönüştüğü kişiyi sorgular.'ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken'ı korumak için ona engel olmaya çalışır.'le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındadır.Abisinin katilininolduğunu anlayanonunla karşı karşıya kalınca ne yapacak?