Siyah Beyaz Aşk son bölümde Namık vuruluyor (14. bölümde neler oluyor?)

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Çiğdem Saltık

dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan14. bölüm 2. fragmanında Aslı ve Ferhat arasındaki romantik anlar ön plana çıkarken, Namık'ın vurulma anı şok etkisi yarattı. Peki yeni bölümde neler olacak? Düğün gecesi hangi düşmanı Namık'ın karşısına çıkacaktır? İşte Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanları!Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat'a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit'i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?İdil ve Namık'ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter'in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık'ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık'a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir.Düğün gecesi hangi düşmanı Namık'ın karşısına çıkacaktır?Ferhat'ı kurtarmak için çırpınan Aslı, esas düşmanın yanı başındaki Ebru olduğunu öğrenir. Ebru'nun Şahin'in kızı olduğunu anlayan Aslı için yolun sonu mu?Ferhat, Ebru'nun kim olduğunu çözdü ama hapiste… Aslı'yı, Ebru'nun elinden kim kurtaracak?Ferhat, Yiğit'i kurtarmak için uğraşırken, içerde yeni edindiği dostu Azad ise ona sürpriz bir son hazırlıyor.