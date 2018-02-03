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Siyah İnci dizisinden kötü haber: Siyah İnci final yapıyor!

Star Tv'de 18 bölümüyle ekrana gelen ve başrollerini Tolgahan Sayışman ile Hande Erçel'in paylaştığı Siyah İnci dizisi final yapıyor! Siyah İnci'nin final yapacağı bilgisini, dizinin yapımcısı Faruk Turgut Twitter hesabı üzerinden duyurdu

03 Şubat 2018, Cumartesi 13:17
Siyah İnci dizisinden kötü haber: Siyah İnci final yapıyor!
Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel'in paylaştığı Siyah İnci dizisi, 15 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecek

Dizinin final yapacağı haberini yapımcı Faruk Turgut duyurdu. Yapımcı Faruk Turgut, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajda "Siyah İnci 20. bölümde final yapacaktır..." ifadelerini kullandı.


SİYAH İNCİ TAKİT İDDİALARI YÜZÜNDEN Mİ FİNAL YAPIYOR?


Öte yandan dizinin yayınlanmaya başladığı ilk günden beri Kara Sevda dizisinin taklidi olduğu iddia ediliyordu. Geçen günlerde de Kara Sevda'nın yönetmeni Hilal Saral'dan iddiaları destekleyici paylaşım geldi. Bire bir sahneleri ortaya çıkaran Hilal Saral,'Yorumsuz' mesajını yazdı.

Daha önce Kara Sevda oyuncusu Neslihan Atagül, partneri Kaan Urgancıoğlu ile kavga ettikten sonra parka giderek ağlıyordu. Bu anda mendil satan bir kız, oyuncunun yanına gelerek gözyaşlarını silmişti. Senaryonun aynısı Hande Erçel'le Siyah İnci'de yaşandı.

Dizinin taklit olduğu iddialarının iyice yayıldıktan sonra final kararının alınması 'Dizi taklit iddiaları yüzünden mi final yapıyor?' sorusunu akıllara getirdi.
 


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