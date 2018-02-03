Siyah İnci dizisinden kötü haber: Siyah İnci final yapıyor!



SİYAH İNCİ TAKİT İDDİALARI YÜZÜNDEN Mİ FİNAL YAPIYOR?



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Nurseli İdiz 'Siyah İnci' dizisinin kadrosundan çıkarıldı

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Elif Bayram

Başrollerinipaylaştığı Siyah İnci dizisi, 15 Şubat akşamı ekrana gelecek olan 20. bölümüyle final yapacak ve ekranlara veda edecekDizinin final yapacağı haberini yapımcı Faruk Turgut duyurdu. Yapımcı Faruk Turgut, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajdaifadelerini kullandı.Öte yandan dizinin yayınlanmaya başladığı ilk günden berdizisinin taklidi olduğu iddia ediliyordu. Geçen günlerde deyönetmeni Hilal Saral'dan iddiaları destekleyici paylaşım geldi. Bire bir sahneleri ortaya çıkaran'Yorumsuz' mesajını yazdı.Daha önce Kara Sevda oyuncusupartneriile kavga ettikten sonra parka giderek ağlıyordu. Bu anda mendil satan bir kız, oyuncunun yanına gelerek gözyaşlarını silmişti. Senaryonun aynısıyaşandı.Dizinin taklit olduğu iddialarının iyice yayıldıktan sonra final kararının alınması 'Dizi taklit iddiaları yüzünden mi final yapıyor?' sorusunu akıllara getirdi.