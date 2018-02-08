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Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?

Tolgahan Sayışman, rol aldığı ‘Siyah İnci’nin Hande Erçel’in oyunculuğu yüzünden final kararı aldığı iddialarına cevap verdi

Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?
Başrollerini Hande Erçel ile Tolgahan Sayışman’ın paylaştığı ‘Siyah İnci’ dizisinin final yapacağı duyurulmuştu. Dizinin final kararının ardındaki sebebin ise Hande Erçel’in oyunculuğu olduğu iddia edilmişti.

Önceki gün eşi Almeda Abazi ile The North Face’in yeni ürün tanıtım gecesine katılan Tolgahan Sayışman, diziyle ilgili konuştu.

'SENARYO TIKANDI'


Oyuncu, rol arkadaşının oyunculuğu hakkındaki sorulara “Ben o olaylara giremem. Senaryo tıkandı, bitti. Haftaya final bölümünü çekeceğiz. Biz aslında finali kendi aramızda iki hafta önceden bitirmiştik” diye cevap verdi.


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