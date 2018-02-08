Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?

'SENARYO TIKANDI'

Hande Erçel'in oyunculuğu sosyal medyanın diline düştü

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Elif Bayram

Başrollerinipaylaştığıdizisinin final yapacağı duyurulmuştu. Dizinin final kararının ardındaki sebebin ise Hande Erçel’in oyunculuğu olduğu iddia edilmişti.Önceki gün eşiile The North Face’in yeni ürün tanıtım gecesine katılandiziyle ilgili konuştu.Oyuncu, rol arkadaşının oyunculuğu hakkındaki sorulara “Ben o olaylara giremem. Senaryo tıkandı, bitti. Haftaya final bölümünü çekeceğiz. Biz aslında finali kendi aramızda iki hafta önceden bitirmiştik” diye cevap verdi.