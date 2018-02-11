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Siyah İnci'nin 20. bölüm final fragmanı yayınlandı (Hazal ile Kenan'ın hikayesi nasıl sonlanacak?)

Star TV'nin uzun süredir ekranda tutunmaya çalışan dizisi Siyah İnci için yolun sonu göründü. Yayınlandığı ilk bölümden bu yana reytinglerde bekleneni karşılayamayan Siyah İnci önümüzdeki hafta ekrana veda ediyor. Peki, Siyah İnci neden bitiyor? Siyah İnci final bölümü fragmanı yayınlandı mı? Ayrıntılar haberimizde...

11 Şubat 2018, Pazar 11:59
Siyah İnci'nin 20. bölüm final fragmanı yayınlandı (Hazal ile Kenan'ın hikayesi nasıl sonlanacak?)
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Siyah İnci 20. bölümde final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman gibi ünlü isimlerin yer aldığı Siyah İnci'nin bir türlü reytinglerde yukarı çıkamaması final yapmasını kaçınılmaz hale getirdi. İlk bölümün yayınlanmasından bu yana final söylentileri ile karşı karşıya kalan dizinin akıbeti belli oldu. Peki, reyting kurbanı diziler kervanına katılan Siyah İnci final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Siyah İnci final bölümünde neler olacak? İşte, Siyah İnci final bölümüne dair merak edilenler...

SİYAH İNCİ NEDEN BİTİYOR?

Büyük rekabetin yaşandığı televizyon dünyasında dizilerin tutunması bugünlerde çok daha zor. İlgi çeken oyuncu kadrosu ile büyük umutlarla başlayan Siyah İnci dizisinin ömrü de uzun olmadı. Reyting kurbanı dizilerden biri olan Siyah İnci 20. bölümü ile ekrana veda edecek. Dizinin final yapmasının nedeni reytinglerin yanında Hande Erçel'in büyük eleştiri alan oyunculuğu da gösteriliyor.

Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?

Peki, Siyah İnci final fragmanı yayınlandı mı? Siyah İnci final bölümü ne zaman yayınlanacak?

SİYAH İNCİ 20.BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI:

Ekran macerasında sona gelen Siyah İnci dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı.



SİYAH İNCİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Başrollerinde Hande Erçel, Tolgahan Sayışman, Berk Hakman gibi isimlerin yer aldığı Siyah İnci final bölümü 15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.


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