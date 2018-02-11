Siyah İnci'nin 20. bölüm final fragmanı yayınlandı (Hazal ile Kenan'ın hikayesi nasıl sonlanacak?)

SİYAH İNCİ NEDEN BİTİYOR?

Siyah İnci dizisini Hande Erçel'in oyunculuğu mu bitirdi?

SİYAH İNCİ 20.BÖLÜM (FİNAL) FRAGMANI:

SİYAH İNCİ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Çiğdem Saltık

ekranlarının sevilen dizisi20. bölümde final yapmaya hazırlanıyor. Başrollerindevegibi ünlü isimlerin yer aldığıi'nin bir türlü reytinglerde yukarı çıkamaması final yapmasını kaçınılmaz hale getirdi. İlk bölümün yayınlanmasından bu yana final söylentileri ile karşı karşıya kalan dizinin akıbeti belli oldu. Peki, reyting kurbanı diziler kervanına katılanyayınlanacak?final bölümünde neler olacak? İşte, Siyah İnci final bölümüne dair merak edilenler...Büyük rekabetin yaşandığı televizyon dünyasında dizilerin tutunması bugünlerde çok daha zor. İlgi çeken oyuncu kadrosu ile büyük umutlarla başlayandizisinin ömrü de uzun olmadı. Reyting kurbanı dizilerden biri olan Siyah İnci 20. bölümü ile ekrana veda edecek. Dizinin final yapmasının nedeni reytinglerin yanında'in büyük eleştiri alanda gösteriliyor.Peki, Siyah İnci final fragmanı yayınlandı mı? Siyah İnci final bölümü ne zaman yayınlanacak?Ekran macerasında sona gelen Siyah İnci dizisinin final bölümü fragmanı yayınlandı.Başrollerinde Hande Erçel, Tolgahan Sayışman, Berk Hakman gibi isimlerin yer aldığı Siyah İnci final bölümü 15 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.