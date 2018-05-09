Siyanürle intihar eden iş kadının cenazesi Adli Tıp kurumundan alındı

Kadıköy'de, siyanür içerek yaşamına veren Necla Köker'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze yakınlarına teslim edildi.

Siyanürle intihar eden iş kadının cenazesi Adli Tıp kurumundan alındı
Bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker (45), Kadıköy'deki evinde, dün siyanür içerek yaşamına son vermişti. Köker'in cenazesi AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Köker'in otopsi işlemleri bugün tamamlandı. Necla Köker'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Karacaahmet Mezarlığı Gasilhanesi'ne götürüldü. 

SEVGİLİSİNE PARA BIRAKMIŞ

İstanbul Kadıköy’de eski Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyelerinden Nejla Köker’in kızı ve Gensa Yönetim Kurulu Başkanı 45 yaşındaki Necla Köker apartman görevlisine içinde anahtar ve mektup bulunan bir zarf bırakmıştı.  Sevgilisine iletilmek üzere bıraktığı mektupta kendisine bir yerden para geleceğini ve bu paranın almasını yazdığı öğrenildi. 



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