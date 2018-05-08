Siyanürle intiharın detayları ortaya çıktı

MEKTUP BIRAKMIŞ

AFAD EKİPLERİNE HABER VERİLDİ

KAPILARIN ALTINI BANTLAMIŞ

Kadıköy Fenerbahçe'de bir kadın siyanürle intihar etti

Siyanür nedir? Nejla Göker'in siyanürle intiharı

Mine Bozkurt

Fenerbahçe Demet sokakta bulunan 8 katlı Sabri Kaya apartmanının 8. katında tek başına yaşayan, Gensa A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve uzun süreden beri evinden çıkmadığı öğrenilen genç kadın geçtiğimiz pazar günü apartman görevlisine bir zarf teslim etti.Apartman görevlisinin kendisine ulaşıp bilgi verdiği ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen R.S. A. isimli kişinin bugün öğle saatlerinde içerisinde mektup ve anahtarın bulunduğu zarfı açıp mektubu okuyunca şoka girdi.Apartman görevlisi ve etraftakilerin yardımıyla şoku atlatan Ayata olay mahaline polis çağrıldı.Mektupta yazan siyanürle intihar bilgisi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi.Olay yerine varan AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı.Yapılan incelemede intihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayın yaşandığı evde siyanür ölçümü yapan AFAD ekiplerinin yaptıkları incelemede intihar olayında kullanılan kimyasalın siyanür olduğunu belirlediği öğrenildi.Evde incelemelerde bulunan ve intihar edenin canına kıymadan önce evinin kapılarının altlarını bantla kapattığını tespit eden AFAD ekipleri, bu durumu kadının intihar için kullandığı karışımın hava yoluyla sızarak komşularını etkileyip başka ölümlere yol açmaması için yapmış olabileceğini değerlendirdi.İlk tespitlerde intihar olarak tespit edilen olayla ilgili, olay yerine gelip inceleme yapan savcı ve polisin soruşturması devam ederken, genç kadının yaşadığı tiroid hastalığı ve bir buçuk yıl annesini kaybetmesi sonrasında bunalıma girdiği ve bir süreden beride evinden çıkmadığı öğrenildi.Ölümünden önce sevgilisine teslim edilmek üzere yazdığı mektupta nelere yer verdiği bilinmeyen ve intiharı üzerindeki sır bilinmeyen Necla Köker’in, 20 Kasım 2015 ‘de vefat eden annesi Nejla Köker eski Cumhurbaşkanlığı Devler Denetleme Kurulu üyesiydi.Kimya sanayinde teşebbüs gösteren ve ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç eden Gensa A.Ş.nin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen genç kadının bir kimyasal madde olan öldürücü siyanüre içerisinde bulunduğu kimya sektörüne uzak olmaması nedeniyle ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.