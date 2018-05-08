Siyanürle intiharın detayları ortaya çıktı

İstanbul Kadıköy’de eski Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyelerinden Nejla Köker’in kızı ve Gensa Yönetim Kurulu Başkanı 45 yaşındaki Necla Köker bugün öğle saatlerinde evinde ölü olarak bulundu. Havluya döktüğü siyanürü yüzüne tutarak canına kıydığı belirlenen  Köker’in siyanürün etrafa zarar vermemesi için kapıların altını bantladığı da tespit edildi

08 Mayıs 2018, Salı 20:32
Siyanürle intiharın detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe Demet sokakta bulunan 8 katlı Sabri Kaya apartmanının 8. katında tek başına yaşayan, Gensa A.Ş.nin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ve uzun süreden beri evinden çıkmadığı öğrenilen genç kadın geçtiğimiz pazar günü apartman görevlisine bir zarf teslim etti.

MEKTUP BIRAKMIŞ


Apartman görevlisinin kendisine ulaşıp bilgi verdiği ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen R.S. A. isimli kişinin bugün öğle saatlerinde içerisinde mektup ve anahtarın bulunduğu zarfı açıp mektubu okuyunca şoka girdi.

Apartman görevlisi ve etraftakilerin yardımıyla şoku atlatan Ayata olay mahaline polis çağrıldı.

AFAD EKİPLERİNE HABER VERİLDİ


Mektupta yazan siyanürle intihar bilgisi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye ve AFAD ekiplerine bilgi verdi.    

Olay yerine varan AFAD görevlileri ölçüm yapmak için binaya çıktı.Yapılan incelemede intihar girişiminde bulunan kadının hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayın yaşandığı evde siyanür ölçümü yapan AFAD ekiplerinin yaptıkları incelemede intihar olayında kullanılan kimyasalın siyanür olduğunu belirlediği öğrenildi.

KAPILARIN ALTINI BANTLAMIŞ


Evde incelemelerde bulunan ve intihar eden Necla Köker’in canına kıymadan önce evinin kapılarının altlarını bantla kapattığını tespit eden AFAD ekipleri, bu durumu kadının intihar için kullandığı karışımın hava yoluyla sızarak komşularını etkileyip başka ölümlere yol açmaması için yapmış olabileceğini değerlendirdi.

İlk tespitlerde intihar olarak tespit edilen olayla ilgili, olay yerine gelip inceleme yapan savcı ve polisin soruşturması devam ederken, genç kadının yaşadığı tiroid hastalığı ve bir buçuk yıl annesini kaybetmesi sonrasında bunalıma girdiği ve bir süreden beride evinden çıkmadığı öğrenildi.

Ölümünden önce sevgilisine teslim edilmek üzere yazdığı mektupta nelere yer verdiği bilinmeyen ve intiharı üzerindeki sır bilinmeyen Necla Köker’in, 20 Kasım 2015 ‘de vefat eden annesi Nejla Köker eski Cumhurbaşkanlığı Devler Denetleme Kurulu üyesiydi.  

Kimya sanayinde teşebbüs gösteren ve ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç eden Gensa A.Ş.nin yönetim kurulu başkanlığını yapan ve kimya mühendisi olduğu öğrenilen genç kadının bir kimyasal madde olan öldürücü siyanüre içerisinde bulunduğu kimya sektörüne uzak olmaması nedeniyle ulaşmış olabileceği değerlendiriliyor.    

Ferit Zengin/ Milliyet.com.tr

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