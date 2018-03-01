Siyaset gündemine bomba gibi düşen Cumhurbaşkanı adayı önerisi

KARAMOLLAOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINI OLUMLU BULDU



AKŞENER: OLUMLU BAKIYORUZ

Erdinç Şahin

toplantısında alınan karar doğrultusunda ittifak arayışları için 4 kişilik bir komisyon kurudu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer alıyor. CNN Türk'ün haberine göre, AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak tartışmaları devam ederken, CHP seçime tek adayla gidilmesi için öneri hazırladı. Adayın liderler zirvesinde kararlaştırılması öneriliyor.Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları için, "Bu müspet açıklamalardan memnuniyet duyduğumu söylemek istiyorum" demiş ve ileride temasın da olacağını ifade etmişti. Karamollaoğlu, iktidar ile de temasları olacaklarının altını çizdi.Karamollaoğlu, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ilkelerinin kendilerinin temel ilkeleri olduğunu söylemişti.de, CHP'nin 2019 seçimleri için planladığı ilkeler ittifakına olumlu baktıklarını açıklamıştı.İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'İlkeler ittifakı olabilir' şeklindeki açıklamasına ilişkin şunları söylemişti: Şimdi Sayın Temel Karamollaoğlu şöyle bir öneride bulundu: 'Madem parlamenter sisteme geçileceğini ilan ettik, bunun ilkelerini, hukuki ilkelerini, yani bir anayasa taslağını vatandaşın karşısına getirmemiz lazım'. Partiler arası ittifaktan bahsetmiyor. İlkeler dediği bu. Demokrasinin tam ve kâmil uygulanabilmesi için gereken kurallar, ilkeler. Bunların üzerinde uzlaşılabilir mi diye bir çalışma bu. Dolayısıyla buna elbette hayır deme imkânımız yok. Tabii ki evet.