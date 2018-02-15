Siyon yıldızı nedir? 

Siyon yıldızı nedir? sorusu herkes tarafından merak ediliyor. Şekil olarak her zaman  farklı motiflerle karışıtılır. Çünkü benzer yıldız motifini Selçuklu Devleti de kullanıyordu. .Peki Siyon yıldızı nedir?

Siyon yıldızı nedir? 
Siyon Yıldızı, İsrail bayrağında yer alan 8 köşeli yıldız motifine denir. Davut'un yıldızı olarak da bilinir.


SELÇUKLU'DA DA KULLANIYORDU


Birçok farklı medeniyette 8 köşeli yıldıza raslamak mümkün.

AK Parti'nin merkez binasında yer alan giriş kapısının üst tarafında 10 adet asimetrik olarak içiçe geçmiş iki karenin oluşturduğu 8 köşeli yıldız motif dikkat çekmişti.

Bu figürün Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan gezisi sırasında görüp beğendiği açıklanmıştı.

Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu’da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8’in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor. A

yrıca dini kaynaklarda İslamiyet’in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara “sekiz cennet kapısı” dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği belirtiliyor. 

Sekiz ilke ise şunlar olarak yer alıyor: Merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek” olarak sıralanırken Sekiz cennet de şöyle isimlendiriliyor. 

1. Dâri-celal 
2. Dâri-karar 
3. Dâri-selam 
4. Cennetül huld 
5. Cennetül mevâ 
6. Cennetül adn 
7. Cennetül firdevs 
8. Cennetü naim.


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