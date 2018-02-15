Siyon yıldızı nedir? 



SELÇUKLU'DA DA KULLANIYORDU

İdil Janet Demiray

İsrail bayrağında yer alan 8 köşeli yıldız motifine denir.'un yıldızı olarak da bilinir.Birçok farklı medeniyette 8 köşeli yıldıza raslamak mümkün.AK Parti'nin merkez binasında yer alan giriş kapısının üst tarafında 10 adet asimetrik olarak içiçe geçmiş iki karenin oluşturduğu 8 köşeli yıldız motif dikkat çekmişti.Bu figürün'ın Özbekistan gezisi sırasında görüp beğendiği açıklanmıştı.Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan sekiz köşeli yıldızın Ortadoğu’da bulunan eski medeniyetlerde ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanıldığı, sayı biliminde 8’in cenneti anlatan bir sembol olduğu belirtiliyor. Ayrıca dini kaynaklarda İslamiyet’in 8 esasa dayalı olduğu, bunlara “sekiz cennet kapısı” dendiği, sekiz köşeli yıldızın da sekiz cenneti simgelediği belirtiliyor.Sekiz ilke ise şunlar olarak yer alıyor: Merhamet ve şefkat, sabretmek, doğruluk, sır tutmak, sadakat, fakirliğini ve acizliğini bilmek, cömertlik, Rabbine şükretmek” olarak sıralanırken Sekiz cennet de şöyle isimlendiriliyor.1. Dâri-celal2. Dâri-karar3. Dâri-selam4. Cennetül huld5. Cennetül mevâ6. Cennetül adn7. Cennetül firdevs8. Cennetü naim.