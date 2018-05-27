Şizofreni hastası polisi yaraladı

Olay, Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Büyükakar Sokak’ta saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Şizofreni hastası A.T.’nin (40) anne ve babasını darp edip, vücuduna bıçakla kesikler attığını gören komşuları durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, A.T.’yi sakinleştirerek, elindeki bıçağı almak istedi. Ancak A.T. bıçak ile bir polis memurunu göğsünden yaraladı. Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. A.T. ise sağlık ekipleri gözetiminde gözaltına alındı.