Skandal! Hemşireler yoğun bakımda göbek attı

'2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER, ÇALIŞANLAR TAYİN OLMUŞ'

Şok görüntüler! Hemşire ve hasta bakıcılar yoğun bakımda halay çekiyor

Yoğun bakımda skandal görüntü!

Senim Tanay

’nin yoğun bakımında hemşirelerin hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.Görüntülere göre kayıt yapan kişi, sağlık çalışanlarını "Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın" diye uyarırken 2 sağlık çalışanı da müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Yataklarda yatan hastalar da görüntülere yansırken durumu ağır olanların tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının davranışı tepki topladı.Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, hastanenin başhekimi ile görüştüğünü belirterek "Olay, doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları, başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Hemen olayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.