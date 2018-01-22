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Skandal! Hemşireler yoğun bakımda göbek attı

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde hemşireler göbek attı. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü hemşireler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı

22 Ocak 2018, Pazartesi 13:15
Skandal! Hemşireler yoğun bakımda göbek attı
Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakımında hemşirelerin hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Görüntülere göre kayıt yapan kişi, sağlık çalışanlarını "Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın" diye uyarırken 2 sağlık çalışanı da müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Yataklarda yatan hastalar da görüntülere yansırken durumu ağır olanların tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının davranışı tepki topladı.

'2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER, ÇALIŞANLAR TAYİN OLMUŞ'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, hastanenin başhekimi ile görüştüğünü belirterek "Olay, doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları, başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Hemen olayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.

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Yoğun bakımda skandal görüntü! Yoğun bakımda skandal görüntü!

 


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