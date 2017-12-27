Skandal paylaşımda bulunan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı görevden alındı

MEB: GÖREVDEN ALINDI

İŞTE O SKANDAL SÖZLER

Adem Özdoğan

ilçesindekii’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni’nın beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız çocuklarıyla ilgili skandal paylaşımlar yapmıştı., Konya'daki felsefe öğretmeni'nın sosyal medyada çok tepki çeken sözleri sonrası görevden alındığını açıkladı.Ercan Harmancı, sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.“Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adetgörmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”