Skandal paylaşımda bulunan felsefe öğretmeni Ercan Harmancı görevden alındı

Konya’nın Selçuklu
ilçesindeki Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lises
i’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı
’nın beden eğitim derslerinde eşofman giyen kız çocuklarıyla ilgili skandal paylaşımlar yapmıştı.
MEB: GÖREVDEN ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı
, Konya'daki felsefe öğretmeni Ercan Harmancı
'nın sosyal medyada çok tepki çeken sözleri sonrası görevden alındığını açıkladı.
İŞTE O SKANDAL SÖZLER
Ercan Harmancı, sosyal medyada “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaşmıştı.
Mesajından geri atmayan Harmancı, ayrıca şu ifadeleri kullanmıştı:
“Beden Eğitimi dersi bu ümmetin kızlarını soyma dersi olarak konuldu ve yine öyle devam ediyor... Hem de zorunlu bu zillet bu ümmete yeter... Bir Beden Eğitimi öğretmenin karşısında vücut kıvrılıyorsa ne kadar olması önemli değil onun adı zinadır... Bugün ‘Beden Eğitimi’ adıyla adet
görmüş kızlara zorla ve müfredat gerekçeli zina yaptırılıyor... Bu hiçbir babanın da umurunda değil... Hemi de Müslüman baba... Niyet sorgulamıyorum İslam'ın sınırlarının dışında niyet aranmaz!”
Adem Özdoğan