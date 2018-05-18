Skandal şirket Cambridge Analytica iflas etti!

87 milyon Facebook kullanıcısına ait verileri uygunsuz şekilde toplamak ve politik seçimlerin sonuçlarını etkilemek için kullanmakla suçlanan Cambridge Analytica (CA) yolun sonuna geldi.

Cambridge Analytica, mayıs ayının başında iflas başvurusunda bulunacağını ve medyada çıkan haberlerin müşterilerini kaçırdığını açıklamıştı.

Tartışmalı şirket kapansa bile Facebook verilerini nasıl kullandıklarına dair soruşturmalar sürecek.

Facebook, 87 milyon kullanıcısına ait verilerin platformunda yayınlanan bir kişilik testiyle toplandığını ve daha sonrasında Cambridge Analytica’ya verildiğini saptadıklarını açıklamıştı. Donald Trump’ın seçim kampanyasında çalışan şirket, bu verilerle hem 2016 ABD Başkanlık Seçimleri’ni hem de Brexit Referandumu’nun sonuçlarına etki etmekle suçlanıyor.

Skandal, eski bir Cambridge Analytica çalışanı Christopher Wylie'nin (yukarıda) bildiklerini açıklamasıyla ortaya çıkmış ve daha sonrasında CA CEO'sunun kovulmasından, Mark Zuckerberg'in ABD senatörlerine ifade vermesine kadar ilerleyen bir olaylar zinciri başlamıştı. Wylie ayrıca senatörlerin skandala dair sorularını yanıtlamak için senatoda tanıklık etti.