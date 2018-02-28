Skandal sözlerin ardından istifa etti

İSTİFA ETTİ

Erdinç Şahin

TV'de yayımlanansunucusuterör örgütü yandaşlarının 'Afrin'de sivil ölüm' kara propagandasına tepki gösterirken şoke eden sözlere imza atmıştı.Ahmet Keser, "Sivil öldürecek olsak, di mi yani bir sürü hain var.var" ifadelerini kullanmıştı.Tepki çeken ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu., konuya ilişkin'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.Tepki çeken açıklamaların ardından Akit TV'den yapılan açıklamada Keser'in görevinden ayrıldığı belirtildi. Açıklama şöyle: