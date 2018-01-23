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Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)

Dünyanın en önemli metal gruplarından biri olan Slayer dağılacağını açıkladı. Grubun hayranları Slayer'ın neden dağılacağını merak ediyor. Peki Slayer niye dağılıyor? 37 yıldır müzik dünyasının en önemli topluluklarından biri olan Slayer Youtube üzerinden yaptıkları açıklamayla One Final World Tour adını verdikleri dünya turnesinden sonra ayrılacaklarını açıkladı 

Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)
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Thrash metal'in en önemli gruplarından biri olan Slayer 1982 yılında kuruldu. Grubun kurucusu Jeff Hanneman'ın 2013 yılındaki ölümünden sonra da yeni besteler yapmaya ve turnelerine devam ettiler.


(Jeff Hanneman)

Slayer üyeleri Youtube üzerinden "Son yakın" anlamına gelen 'the end is near' yazarak ayrılacaklarını açıkladı.

37 yıllık tarihi olan Slayer Youtube'a koyduğu fotoğraflardan oluşan kolaj videosunda son bir dünya turnesine çıkacağını açıkladı.



Grup üyeleri turne tarihlerinin çok yakında açıklanacağını belirtti.


SLAYER'A TURNEDE EŞLİK EDECEK GRUPLAR BELLİ OLDU


Öte yandan Slayer Twitter üzerinden turnelerinin poster fotoğraflarını da paylaştı.

Turnede Slayer'a Lamb of God, Anthrax, Behemoth ve Testament eşlik edecek.

12 stüdyo albümü bulunan Slayer esas çıkışını 1986 yılında çıkardıkları Reign in Blood albümüyle yapmıştı.


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