Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)

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Thrash metal'in en önemli gruplarından biri olan Slayer
1982 yılında kuruldu. Grubun kurucusu Jeff Hanneman
'ın 2013 yılındaki ölümünden sonra da yeni besteler yapmaya ve turnelerine devam ettiler.
(Jeff Hanneman)
Slayer
üyeleri Youtube
üzerinden "Son yakın" anlamına gelen 'the end is near' yazarak ayrılacaklarını açıkladı.
37 yıllık tarihi olan Slayer
Youtube'a koyduğu fotoğraflardan oluşan kolaj videosunda son bir dünya turnesine çıkacağını açıkladı.
Grup üyeleri turne tarihlerinin çok yakında açıklanacağını belirtti.
SLAYER'A TURNEDE EŞLİK EDECEK GRUPLAR BELLİ OLDU
Öte yandan Slayer Twitter
üzerinden turnelerinin poster fotoğraflarını da paylaştı.
Turnede Slayer'a Lamb of God
, Anthrax
, Behemoth
ve Testament
eşlik edecek.
12 stüdyo albümü bulunan Slayer
esas çıkışını 1986 yılında çıkardıkları Reign in Blood
albümüyle yapmıştı.
Can Hakman