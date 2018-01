Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)

SLAYER'A TURNEDE EŞLİK EDECEK GRUPLAR BELLİ OLDU

Can Hakman

Thrash metal'in en önemli gruplarından biri olan1982 yılında kuruldu. Grubun kurucusu'ın 2013 yılındaki ölümünden sonra da yeni besteler yapmaya ve turnelerine devam ettiler.üyeleriüzerinden "Son yakın" anlamına gelen 'the end is near' yazarak ayrılacaklarını açıkladı.37 yıllık tarihi olanYoutube'a koyduğu fotoğraflardan oluşan kolaj videosunda son bir dünya turnesine çıkacağını açıkladı.Grup üyeleri turne tarihlerinin çok yakında açıklanacağını belirtti.Öte yandanüzerinden turnelerinin poster fotoğraflarını da paylaştı.Turnede Slayer'aveeşlik edecek.12 stüdyo albümü bulunanesas çıkışını 1986 yılında çıkardıklarıalbümüyle yapmıştı.