Slayer dağılacağını açıkladı (Slayer dağıldı mı? Slayer niye dağıldı?)

Dünyanın en önemli metal gruplarından biri olan Slayer dağılacağını açıkladı. Grubun hayranları Slayer'ın neden dağılacağını merak ediyor. Peki Slayer niye dağılıyor? 37 yıldır müzik dünyasının en önemli topluluklarından biri olan Slayer Youtube üzerinden yaptıkları açıklamayla One Final World Tour adını verdikleri dünya turnesinden sonra ayrılacaklarını açıkladı