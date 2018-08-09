Snapdragon 845’li en ucuz telefon olacak

Bildiğiniz gibi Xiaomi, Pocophone adını verdiği yeni bir akıllı telefon serisi çıkarmaya hazırlanıyor. Bu yeni serinin ilk telefonu ise çok yakında tanıtılması beklenen Pocophone F1 olacak. Pocophone F1 henüz resmen tanıtılmadı belki ama sızdırılan son bilgiler ile birlikte telefonun teknik özellikleri büyük ölçüde netlik kazandı.

Belarus’ta bir elektronik mağaza zinciri tarafından sızdırılan performans testi sonuçları, Pocophone F1’in Snapdragon 845 yonga seti kullanacağını doğruladı. Bildiğiniz gibi bir süre önce sızdırılan bilgilere, Pocophone F1’in Snapdragon 845 kullanan en ucuz telefon olacağı iddia edilmişti.

20 MEGAPİKSEL SELFIE KAMERASI

1080p+ çözünürlüğünde 6.18 inç IPS ekrana sahip telefonun diğer teknik özellikleri arasında 12 + 5 megapiksel çift arka kamera, 20 megapiksel selfie kamerası, 4000 mAh batarya ve Quick Charge 3.0 hızlı şarj özelliği bulunuyor.

Performans testi sonuçları sızdırılan modelde 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunuyor. Ancak daha önce paylaşılan bilgilerden telefonun 8 GB RAM + 128 GB depolama alanına sahip ikinci bir versiyonunun da olacağı biliniyor.

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