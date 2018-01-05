Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu

Bir dönem Galatasaray’da
da forma giymiş olan Hollandalı oyuncu Wesley Sneijder
, Katar yolcusu. 33 yaşındaki futbolcu, Hollanda’da bir televizyona yaptığı açıklamada Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’
ya transfer olduğunu belirtti.
Galatasaray macerasını Nice
transferi ile sonlandıran, Hollandalı oyuncu Fransız ekibinde forma şansı bulamayarak istenilen performansı verememişti. Deneyimli futbolcu, Nice’ten Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’da forma giyeceğini duyurdu.
Wesley Sneijder’in forma giyeceği Al-Gharaffa takımının başına kısa süre önce Bülent Uygun
getirilmişti.
İHA
Erdinç Şahin