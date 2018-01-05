Sneijder, Al-Gharaffa’ya transfer oldu

Erdinç Şahin

Bir dönemda forma giymiş olan Hollandalı oyuncu, Katar yolcusu. 33 yaşındaki futbolcu, Hollanda’da bir televizyona yaptığı açıklamada Katar ligi ekiplerindenya transfer olduğunu belirtti.Galatasaray macerasınıtransferi ile sonlandıran, Hollandalı oyuncu Fransız ekibinde forma şansı bulamayarak istenilen performansı verememişti. Deneyimli futbolcu, Nice’ten Katar ligi ekiplerinden Al-Gharaffa’da forma giyeceğini duyurdu.Wesley Sneijder’in forma giyeceği Al-Gharaffa takımının başına kısa süre öncegetirilmişti.İHA