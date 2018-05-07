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Sneijder'den Galatasaray'a dönüş sinyali!

Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Sneijder, 'Sana ihtiyacımız var diyen' taraftara 'Yakında arkadaşım' yanıtını verdi.

Sneijder'den Galatasaray'a dönüş sinyali!
Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi. 

İşte o paylaşım:

Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacımız var!

Wesley Sneijder: Yakında arkadaşım..



 


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