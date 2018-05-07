Sneijder'den Galatasaray'a dönüş sinyali!

Galatasaray
'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder,
sosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererek Galatasaraylı
taraftarları heyecanlandırdı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder İstanbul'da
. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.
İşte o paylaşım:
Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen Galatasaray
'a geri dön. Seni bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi
'nde sana ihtiyacımız var!
Wesley Sneijder: Yakında arkadaşım..
Erdinç Şahin