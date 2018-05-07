Sneijder'den Galatasaray'a dönüş sinyali!

Erdinç Şahin

'ın Hollandalı eski yıldızısosyal medya üzerinden bir taraftarın mesajına cevap vererektaraftarları heyecanlandırdı.Galatasaray'ın eski yıldızı. Hollandalı yıldızı İstanbul'a gelmesi Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.Sneijder'e sosyal medya hesabı üzerinden mesajlar gönderen taraftarlar, yıldız oyuncusu yeniden Galatasaray'a davet ettiler. Sneijder'de bu mesajlara kayıtsız kalmayarak, taraftarları mutlu eden bir cevap verdi.Mesaj: Wesley, seni çok özledik. Lütfen'a geri dön. Seni bekliyoruz.'nde sana ihtiyacımız var!Wesley Sneijder: Yakında arkadaşım..