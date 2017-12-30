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Sneijder'in bileti kesildi! Gidiyor...

Sezon başındaGalatasaray ile olan sözleşmesini fesheden ve Ligue 1 ekiplerinden Nice’in yolunu tutan Sneijder yolun sonuna geldi. Sneijder, Nice'ten ayrılıyor!

Sneijder'in bileti kesildi! Gidiyor...
L’Equipe gazetesinin haberine göre Fransız ekibi, ocak döneminde yıldız oyuncuyla yollarını ayıracak. Sneijder’i tıpkı Galatasaray’ın yaptığı gibi bedavaya elden çıkarmayı bile göz alan Nice böylece onun yıllık ücretinden kurtulup bütçeyi rahatlatmış olacak.

Yeni adresi neresi olacak?


33 yaşındaki oyuncu için en ciddi teklif şu ana kadar MLS’in yeni ekiplerinden Los Angeles FC’den geldi.

Bu sezon 8 resmi maçta toplam 645 dakika süre alan Hollandalı oyuncu gol atamazken 1 asist üretti. Lucien Favre’ın çift forvetli sisteminde kendine yer edinemeyen Sneijder ayrıca fizik olarak hazır olmaması nedeniyle de kadroya girmekte güçlük çekti.
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