Sobacılık 3-4 yıl sonra bitecek

3 ÇOCUK ANNESİ

Aydın’da kocasıyla birlikte soba ve mangal satan Mesrure Börekçi adlı bir kadın girişimcinin yanına uğruyoruz. Bu iş yeri kayınpederden kalma 50 yıllıkmış ama, Mesrure Hanım, 15 yıldır işin başında. Aynı zamanda 3 çocuk annesi. Bayan Börekçi son 2 yıldır işlerin durgunluğundan şikayetçi. Kocası emekli, Mesrure Börekçi, hâlâ Bağ Kur ödüyor, daha doğrusu ödeyemiyormuş. Yapılandırma yaptırdığı halde, onu da ödeyememiş.

40 BİN TL BORCU VAR

Mesrure börekçi; “10 yıl önce işlerimiz çok iyiydi. Ancak şimdi Aydın’a doğalgaz geldi. İhtiyacı olan tek tük insanlar gelip soba alıyor. En büyük sıkıntımız, bu işin sezonluk olması. Bir de herkes artık her şeyi satıyor. Bu mesleğin de artık sonu geldi diyebiliriz. 3-4 sene daha devam eder. 2 yıl sonra emeklilik günüm doluyor. Daha sonra da birikmiş 40 bin lira Bağ Kur borcumu ödeyebilirsem, emekli olacağım” diyor.