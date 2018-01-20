Sobadan zehirlendiklerini hastanede anladılar

'ZEHİRLENDİĞİMİZİN FARKINA VARMADIK'

Senim Tanay

Erzincan'da Saztepe Köyü'nde oturan Hasan Özdemir (43) kendisinin yanı sıra eşi Demet (41) ile kızları Zeynep (19) ve Hayrunnisa Özdemir’in (10) rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.Eve gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişilik aile tedavi altına alındı.Hastanede yapılan tahliller sonrası ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi. Oksijen tedavisi uygulanan aile üyelerinin sağlık durumları iyi.Hasan Özdemir yaptığı açıklamada, "Sabah uyandığımızda rahatsızlık hissettik ve ardından bir baygınlık yaşadık ve hastaneye geldik. Tahlillerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğimiz anlaşıldı. Evde herhangi bir koku almadık ve zehirlendiğimizin farkına varmadı." dedi.Özdemir ailesinin, evdeki soba borusunun bacadan çıkması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.