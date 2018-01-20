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Sobadan zehirlendiklerini hastanede anladılar

Erzincan’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 1’i çocuk 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasan Özdemir "Sabah uyandığımızda rahatsızlık hissettik ve ardından bir baygınlık yaşadık ve hastaneye geldik. Evde zehirlendiğimizin farkına varmadık" dedi

Sobadan zehirlendiklerini hastanede anladılar
Erzincan'da Saztepe Köyü'nde oturan Hasan Özdemir (43) kendisinin yanı sıra eşi Demet (41) ile kızları Zeynep (19) ve Hayrunnisa Özdemir’in (10) rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen ambulanstaki sağlık ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 4 kişilik aile tedavi altına alındı.Hastanede yapılan tahliller sonrası ailenin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.      Oksijen tedavisi uygulanan aile üyelerinin sağlık durumları iyi.

'ZEHİRLENDİĞİMİZİN FARKINA VARMADIK'

Hasan Özdemir yaptığı açıklamada, "Sabah uyandığımızda rahatsızlık hissettik ve ardından bir baygınlık yaşadık ve hastaneye geldik. Tahlillerde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğimiz anlaşıldı. Evde herhangi bir koku almadık ve zehirlendiğimizin farkına varmadı." dedi.

Özdemir ailesinin, evdeki soba borusunun bacadan çıkması nedeniyle sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

 


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