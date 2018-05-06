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Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü

Akhisarspor maçında sarı kart gören Galatasaray’ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü ve Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak

Sofiane Feghouli, cezalı duruma düştü
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda T.M. Akhisarspor ile mücadele etti. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Maicon ve Sinan Gümüş sarı kart sınırındaydı. 31. dakikada Akhisar’ın kazandığı penaltı sonrasında Feghouli, itirazlarından dolayı maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından sarı kart ile cezalandırıldı.


MALATYA MAÇINDA YOK


Cezalı duruma düşen Cezayirli futbolcu, gelecek Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakacak. 28 yaşındaki futbolcu, ilk 11’de başladığı müsabakanın 70. dakikasında yerini Sinan Gümüş’e bıraktı.


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