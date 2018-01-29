Sofiane Feghouli yanıyor!

Erdinç Şahin

’ın formda oyuncularının başındageliyor. Osmanlıspor karşılaşmasında takımının ilk golüne imzasını atanyönetimindeki başarılı performansınıdöneminde üzerine koyarak devam ettirdi.Kötü geçenkariyerinin ardındantekrar kendini bulan veharikalar yarattığı Valencia’daki hücum etkinliğini göstermeye başlayanyıldız, adeta alev almış durumda.28 yaşındaki futbolcu,’de forma giydiği son 11 maçta 8 gole katkıda bulunmayı başardı. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 4 de gol atan’nin şu ana kadar oynadığı toplam 15 mücadelede ise 5’er golü ile asisti bulunuyor.