Sofiane Feghouli yanıyor!

Galatasaray
’ın formda oyuncularının başında Sofiane Feghouli
geliyor. Osmanlıspor karşılaşmasında takımının ilk golüne imzasını atan Feghouli, İgor Tudor
yönetimindeki başarılı performansını Fatih Terim
döneminde üzerine koyarak devam ettirdi.
Kötü geçen West Ham United
kariyerinin ardından Cim Bom’da
tekrar kendini bulan ve İspanya’da
harikalar yarattığı Valencia’daki hücum etkinliğini göstermeye başlayan Cezayirli
yıldız, adeta alev almış durumda.
28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig
’de forma giydiği son 11 maçta 8 gole katkıda bulunmayı başardı. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 4 de gol atan Feghouli
’nin şu ana kadar oynadığı toplam 15 mücadelede ise 5’er golü ile asisti bulunuyor.
Erdinç Şahin