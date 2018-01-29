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Sofiane Feghouli yanıyor!

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, her maç performansını bir üst seviyeye çıkarıyor. Son olarak Osmanlı maçında fileleri sallayan 28 yaşındaki oyuncu, ligdeki son 11 maçta 8 gole katkıda bulunmayı başardı.

Sofiane Feghouli yanıyor!
Galatasaray’ın formda oyuncularının başında Sofiane Feghouli geliyor. Osmanlıspor karşılaşmasında takımının ilk golüne imzasını atan Feghouli, İgor Tudor yönetimindeki başarılı performansını Fatih Terim döneminde üzerine koyarak devam ettirdi.

Kötü geçen West Ham United kariyerinin ardından Cim Bom’da tekrar kendini bulan ve İspanya’da harikalar yarattığı Valencia’daki hücum etkinliğini göstermeye başlayan Cezayirli yıldız, adeta alev almış durumda.

28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de forma giydiği son 11 maçta 8 gole katkıda bulunmayı başardı. Bu periyotta rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 4 de gol atan Feghouli’nin şu ana kadar oynadığı toplam 15 mücadelede ise 5’er golü ile asisti bulunuyor.
 


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