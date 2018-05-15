Sofraya ilk Hakkari oturacak, iftar en geç Edirne’de açılacak (İftar ve sahur vakitleri) Türkiye’de ve gurbetçilerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki iftar ile sahur vakitleri belli oldu. Buna göre Türkiye’de orucunu en erken Hakkarililer, en geç ise Edirneliler açacak. En uzun süreli orucu İsveç’in Kiruna bölgesindeki Müslümanlar tutacak