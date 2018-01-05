SON DAKİKA

Soğuk hava bombası ABD’yi esir aldı

Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzeydoğu eyaletleri "soğuk hava bombası" olarak bilinen "Bombogenesis" nedeniyle karla kaplandı

Soğuk hava bombası ABD’yi esir aldı
Amerika’nın önce güney doğu eyaletlerine kar yağışı getiren fırtına, kuzey doğu eyaletlerinde soğuk hava bombası olarak bilinen "Bombogenesis" olarak kendini gösterdi.

Fırtınanın merkezi basıncı 24 saat içerisinde 53 milibar düştü ve 25 santimetreye varan kar yağışı ve aşırı buzlanmaya sebep oldu. Fırtınanın hızının ise 130 saatte kilometreyi bulduğu belirtildi.

ABD’nin New York kenti, Pensilvanya ve New Jersey Eyaletleri karla kaplandı. Kuzey Carolina’dan Maine eyaletine kadar, bin 500 kilometreden geniş bir alanda yaşayan ABD’liler zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılıyor.


4 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ


Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş İptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi. Minneapolis’de de hava sıcaklığı -25 dereceye ulaşırken tüm eyaletler soğuklarla başa çıkmaya çalışıyor. Beklenmedik şekilde Teksas’ta kar yağışına neden olan fırtına, etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri ve kazalara da yol açtı.

Virginia ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 40 bin kişiye elektrik verilemediği belirtildi. Connecticut Eyaleti Valisi Dannel Malloy, 34 ayrı bölgenin fırtınadan etkilendiğini, sokakta yaşayan evsizler ve ısınma problemi yaşayanlar için yüzden fazla ısınma merkezi açıldığını söyledi. Alınan bilgilere göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 17 kişiye ulaştı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı

ABD, Pakistan'a güvenlik yardımını askıya aldı
Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü

Kabil’de intihar saldırısı: 11 ölü
ABD Pakistan'ı izleme listesine aldı

ABD Pakistan'ı izleme listesine aldı
ABD'de Bomba kasırgası etkisi

ABD'de Bomba kasırgası etkisi
Şaşırtan dostluk!

Şaşırtan dostluk!
Hangi ülkede kaç nükleer silah var?

Hangi ülkede kaç nükleer silah var?
NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı

NATO'nun marşı 29 yıl sonra onaylandı
Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar

Afetlerin dünyaya maliyeti 330 milyar dolar
Amerika, Mars'tan daha soğuk olacak

Amerika, Mars'tan daha soğuk olacak
İran'da Devrim Muhafızları sokağa indi

İran'da Devrim Muhafızları sokağa indi
Yasal marihuana 40 milyar dolarlık pazar ve 400 bin iş yaratacak

Yasal marihuana 40 milyar dolarlık pazar ve 400 bin iş yaratacak