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Soğuk hava bombası ABD’yi esir aldı: Köpek balıkları bile dondu

ABD’nin kuzeydoğu bölgesi Çarşamba günü erken saatlerde bastıran kar fırtınasına teslim oldu. Okullar tatil edildi, binlerce uçuş yapılamadı. New York Valisi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu. Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu

05 Ocak 2018, Cuma 08:15
Soğuk hava bombası ABD’yi esir aldı: Köpek balıkları bile dondu
Soğuk hava ve kar fırtınası nedeniyle New York, Boston, Philadelphia gibi kentlerde okullar tatil edilirken, 3000’e yakın uçak seferi de iptal edildi. New York Valisi Andrew Cuomo, New Yorklular'a zorunlu olmadıkça özel araçları ile yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

Saatteki hızı 90 kilometreye yaklaşan rüzgar eşliğinde yağan kar yüksekliğinin 30 santimetreyi geçmesi beklenirken New York’ta çöp arabaları kar küreme araçlarına dönüştürüldü. Belediye Başkanı Bill De Blasio, kar fırtınası nedeniyle 1 milyon öğrencinin eğitim gördüğü 1800 kamu okulunun Perşembe günü kapalı olacağını duyurdu.

Yoğun kar yağışı New York eyaletinin yanı sıra, Massachusetts, New Hampshire, Maine, Connecticut eyaletlerinin de içinde bulunduğu Kuzeydoğu bölgesinde yaşayan 40 milyon kişiyi etkileyeceği belirtildi.

New York’ta Perşembe günü erken saatlerde serpelemeye başlayan kar, ilerleyen saatlerde rüzgarın da etkisiyle kar fırtınasına dönüştü. 


 

4 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ


Kar yağışı nedeniyle iptal edilen 4 bin uçuş İptal edilirken 77 bin yolcunun havaalanlarında beklediği ifade edildi. Hızı 90 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle ağaçların devirebileceği ve elektriklerin kesilmesine yol açabileceği uyarısı yapıldı. ’Bomba Kasırgası’ olarak nitelenen hava koşulları nedeniyle iç ve dış hatlarda 3 bine yakın uçak seferi iptal edildi.


KÖPEKBALIKLARI DONDU


Geçen yıl tarihin en sıcak değerlerinin ölçüldüğü ABD’yi bu yıl ise rekor soğuklar etkiliyor.



Massachusetts’de 4 köpekbalığı donmuş halde karaya vurdu. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Atlantik Beyaz Köpekbalığı Koruma Kurumu doğu sahilindeki Massachusetts eyaletine bağlı Cape Cod sahilinde dört köpekbalığının sahile donmuş halde vurduğunu bildirdi.

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