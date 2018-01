Soğuk kış günlerine meydan okuyun

Elif Bayram

Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde cildimiz de kuruyor ve yıpranıyor. B3 vitamini, C ve E vitaminleri içeren Herbalife Skin Serisi nemlendiricilerinin her biri, aloe veradan yalancı safran çiçeği özüne birbirinden farklı özel içeriklerle formülize edildi.Cildin yalnızca 7 günde daha parlak, daha yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olduğu klinik olarak test edilen Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici, cildin nemini 8 saat süreyle iki katına çıkarıyor. Cildinizin taze ve yumuşak görünmesini sağlayan losyon, cildinizin, makyajsızken bile aydınlık görünmesine yardımcı oluyor.Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera, yalancı safran çiçeği özü ve physalis angulata bulunan Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, geniş spektrumlu UVA koruması sağlıyor. Yalnızca 7 günde cilt görünümünün parlaklığı, yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğünde artış sağlanmasına yardımcı olduğu gözlenen ürün, yine yalnız 7 günde çizgilerin ve kırışıklık görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.Koruyucu Nemlendrici SPF 30’un tavsiye edilen satış fiyatı, 129 TL’dir.Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici’nin tavsiye edilen satış fiyatı, 129 TL’dir.