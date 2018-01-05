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Soğuk kış günlerine meydan okuyun

Havaların soğumasıyla cildimiz kurumaya başladı bile. Bu noktada cildi daima nemli tutmak için kullanılan ürünler, cilt bakımı için büyük önem taşıyor...

Soğuk kış günlerine meydan okuyun
Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde cildimiz de kuruyor ve yıpranıyor. B3 vitamini, C ve E vitaminleri içeren Herbalife Skin Serisi nemlendiricilerinin her biri, aloe veradan yalancı safran çiçeği özüne birbirinden farklı özel içeriklerle formülize edildi.

Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici
Cildin yalnızca 7 günde daha parlak, daha yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olduğu klinik olarak test edilen Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici, cildin nemini 8 saat süreyle iki katına çıkarıyor. Cildinizin taze ve yumuşak görünmesini sağlayan losyon, cildinizin, makyajsızken bile aydınlık görünmesine yardımcı oluyor.

Koruyucu Nemlendirici SPF 30
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera, yalancı safran çiçeği özü ve physalis angulata bulunan Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, geniş spektrumlu UVA koruması sağlıyor. Yalnızca 7 günde cilt görünümünün parlaklığı, yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğünde artış sağlanmasına yardımcı olduğu gözlenen ürün, yine yalnız 7 günde çizgilerin ve kırışıklık görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.

Koruyucu Nemlendrici SPF 30’un tavsiye edilen satış fiyatı, 129 TL’dir.
Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici’nin tavsiye edilen satış fiyatı, 129 TL’dir.
 

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