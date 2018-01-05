Soğuk kış günlerine meydan okuyun

Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde cildimiz de kuruyor ve yıpranıyor. B3 vitamini, C ve E vitaminleri içeren Herbalife Skin Serisi nemlendiricilerinin her biri, aloe veradan yalancı safran çiçeği özüne birbirinden farklı özel içeriklerle formülize edildi.
Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici
Cildin yalnızca 7 günde daha parlak, daha yumuşak ve pürüzsüz bir görünüme kavuşmasına yardımcı olduğu klinik olarak test edilen Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici, cildin nemini 8 saat süreyle iki katına çıkarıyor. Cildinizin taze ve yumuşak görünmesini sağlayan losyon, cildinizin, makyajsızken bile aydınlık görünmesine yardımcı oluyor.
Koruyucu Nemlendirici SPF 30
Özel olarak formüle edilmiş içeriğinde B3 vitamini, C ve E vitaminleri, Aloe Vera, yalancı safran çiçeği özü ve physalis angulata bulunan Koruyucu Etkili Nemlendirici SPF 30, geniş spektrumlu UVA koruması sağlıyor. Yalnızca 7 günde cilt görünümünün parlaklığı, yumuşaklığı ve pürüzsüzlüğünde artış sağlanmasına yardımcı olduğu gözlenen ürün, yine yalnız 7 günde çizgilerin ve kırışıklık görünümünün azalmasına yardımcı oluyor.
Koruyucu Nemlendrici SPF 30’un tavsiye edilen satış fiyatı, 129 TL’dir.
Parlaklık Veren Günlük Nemlendirici’nin tavsiye edilen satış fiyatı, 129 TL’dir.
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Elif Bayram