Şok, halka arzdan 3 milyar lira bekliyor

Nazlı Erdol

, halka arzı için 8-9 Mayıs'ta talep toplayacak.Şok Marketler CEO'su, halka arzdan 2.6 - 3.1 milyar TL aralığında gelir hedeflediklerini söyledi.Bloomberght.com'da yer alan habere göre, asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngördüklerini söyleyen Demirel, şirketin halka açıklık oranının yüzde 37.8 olmasının beklendiğini dile getirdi.Demirel, ayrıca, tahsisatların yüzde 15'inin yurt içi, yüzde 85'inin ise yurt dışı olarak planlandığını bildirdi., halka arz gelirini sermaye artışında kullanacaklarını da ifade etti.