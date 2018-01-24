Şok iddia: Trump onunla aşk yaşıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki yaşantısını anlattığı kitabıyla sansasyon yaratan Michael Wolff, Trump'ın Beyaz Saray'da yasak aşk yaşadığını iddia etti. Trump'ın aşk yaşadığı iddia edilen kişi ise, Trump'ın 29 yaşındaki iletişim direktörü Hope Hicks...
 

Şok iddia: Trump onunla aşk yaşıyor!
Göreve geldiği günden beri hem ABD içinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olan ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.

Fire and Fury: Inside the Trump White House isimli kitapla sansasyon yaratan 64 yaşındaki yazar Michael Wolff’un yeni bir iddiası gündeme bomba gibi düştü.

71 yaşındaki Trump ile 47 yaşındaki First Lady Melania’nın ayrı yatak odalarında uyuduğunu yazan Wolff, ikili arasına giren ismin ise Beyaz Saray’da çalışan biri olduğunu öne sürdü.

Bu isim ise Trump'ın kısa süre önce iletişim direktörü olarak görev vermeye başladığı 29 yaşındaki Hope Hicks...



Yirmili yaşlarının başında kariyerine Ralph Lauren markasının modeli olarak başlayan ardından ise Trump şirketlerinde danışman olarak görev alan Hicks, Trump ailesinin en güvendiği isimler arasında yer alıyor.
 

ESKİDEN KAPAK KIZIYDI


Modelliğin yanı sıra birçok dergi de kapak kızı olarak boy gösteren Hope Hicks, Donald Trump ile kızı Ivanka Trump vesilesiyle tanıştı. Ivanka Trump’ın tekstil firmasında manken olarak görev yapan Hicks, bir süre sonra firmanın danışmanlık işlerini yürütmeye başladı ve Trump ailesiyle de bu sürede bağlarını güçlendirdi.

Hicks, 2016 ABD Başkanlık seçimleri sürecindeki seçim kampanyasında Trump’ın en önemli yardımcılarından biri oldu. Bu görev için Donald Trump’ın kızı olan Ivanka Trump’ın şirketindeki danışmanlık görevinden ayrılan Hicks, bütün gücünü Trump’ın başkanlığı için sarfetti.


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