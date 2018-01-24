Şok iddia: Trump onunla aşk yaşıyor!

ESKİDEN KAPAK KIZIYDI

Nazlı Erdol

Göreve geldiği günden beri hemiçinde hem de uluslararası arenada karmaşaya neden olanhakkındaki bir iddia dünya basınının gündemine oturdu.isimli kitapla sansasyon yaratan 64 yaşındaki yazarun yeni bir iddiası gündeme bomba gibi düştü.71 yaşındaki Trump ile 47 yaşındaki’nın ayrı yatak odalarında uyuduğunu yazan Wolff, ikili arasına giren ismin ise’da çalışan biri olduğunu öne sürdü.Bu isim ise Trump'ın kısa süre önce iletişim direktörü olarak görev vermeye başladığı 29 yaşındaki...Yirmili yaşlarının başında kariyerinemarkasının modeli olarak başlayan ardından ise Trump şirketlerinde danışman olarak görev alan Hicks, Trump ailesinin en güvendiği isimler arasında yer alıyor.Modelliğin yanı sıra birçok dergi de kapak kızı olarak boy gösteren Hope Hicks, Donald Trump ile kızı Ivanka Trump vesilesiyle tanıştı. Ivanka Trump’ın tekstil firmasında manken olarak görev yapan Hicks, bir süre sonra firmanın danışmanlık işlerini yürütmeye başladı ve Trump ailesiyle de bu sürede bağlarını güçlendirdi.Hicks, 2016 ABD Başkanlık seçimleri sürecindeki seçim kampanyasında Trump’ın en önemli yardımcılarından biri oldu. Bu görev için’ın kızı olan’ın şirketindeki danışmanlık görevinden ayrılan Hicks, bütün gücünü Trump’ın başkanlığı için sarfetti.