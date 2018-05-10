Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Şok Marketler'de halka arz fiyatı düştü, süre uzatıldı

Şok Marketler Ticaret A.Ş.'nin Garanti Yatırım liderliğinde gerçekleştirilmekte olan halka arzında talep toplama süreci uzatıldı ve fiyat aralığı revize edildi

Şok Marketler'de halka arz fiyatı düştü, süre uzatıldı
Garanti Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:
 
"Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 'Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri' başlıklı 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde Şok Marketler Ticaret A.Ş. ("Şirket") halka arzına ilişkin fiyat aralığı 10,00 TL ila 10,50 TL olarak düzeltilmiştir.  Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca, 8 ve 9 Mayıs 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresi, 10 ve 11 Mayıs 2018 tarihlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştır.  Yatırımcılar 11 Mayıs 2018, Cuma günü saat 17.00'ye kadar Şirket halka arzına katılmak üzere taleplerini, 4 Mayıs 2018 tarihinde onaylanarak ilgili mevzuatta belirtilen mercilerde kamuya açıklanan izahnamede belirtilen yetkili kuruluşlara iletebilirler.  Buna ek olarak, Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2,6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması, Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, Şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacaktır."

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar

Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar
Dışı zehirli, içi lezzetli balık: İskorpit

Dışı zehirli, içi lezzetli balık: İskorpit
Yeni düzenleme! Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor

Yeni düzenleme! Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor
Beştepe'deki ekonomi zirvesinde öne çıkan 5 başlık

Beştepe'deki ekonomi zirvesinde öne çıkan 5 başlık
Milyonlara 3 müjde!

Milyonlara 3 müjde!
Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af rehberi

Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af rehberi
Tarihe Total'den büyük destek

Tarihe Total'den büyük destek
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tasarının birinci bölümü kabul edildi

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren tasarının birinci bölümü kabul edildi
Trump'ın İran kararıyla petrol fiyatları yüzde 3 arttı

Trump'ın İran kararıyla petrol fiyatları yüzde 3 arttı
Varlık Barışı Meclis'te kabul edildi

Varlık Barışı Meclis'te kabul edildi
Ağbal’dan emeklilere ikramiye ve yaşlılık aylığı açıklaması

Ağbal’dan emeklilere ikramiye ve yaşlılık aylığı açıklaması