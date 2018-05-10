Şok Marketler'de halka arz fiyatı düştü, süre uzatıldı

Nazlı Erdol

'dan'a yapılan açıklama şöyle:"Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) 'Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri' başlıklı 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde Şok Marketler Ticaret A.Ş. ("Şirket") halka arzına ilişkin fiyat aralığı 10,00 TL ila 10,50 TL olarak düzeltilmiştir. Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca, 8 ve 9 Mayıs 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresi, 10 ve 11 Mayıs 2018 tarihlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Yatırımcılar 11 Mayıs 2018, Cuma günü saat 17.00'ye kadar Şirket halka arzına katılmak üzere taleplerini, 4 Mayıs 2018 tarihinde onaylanarak ilgili mevzuatta belirtilen mercilerde kamuya açıklanan izahnamede belirtilen yetkili kuruluşlara iletebilirler. Buna ek olarak, Şirkete halka arz ile birlikte toplam 2,6 milyar TL'lik sermaye girişinin tamamlanması, Şirketin paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından önce, Şirketin mevcut ortakları tarafından nihai halka arz fiyatından gerçekleştirilecek bir tahsisli sermaye artırımı ile sağlanacaktır."