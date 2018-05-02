Şok Marketler'de talep toplama tarihi belli oldu

Can Hakman

'in yüzde 39 hissedar konumunda bulunduğu'inonayına sunduğu halka arz izahnamesinde halka arzın Mayıs ayı içinde tamamlanmasının planlandığı duyurulmuştu. Ancak talebin toplanacağı tarih açıklanmamıştı.'den'ın sorusu üzerine yapılan açıklamada, "Mayıs ayının ilk haftasında birden fazla halka arzın olması sebebiyle Borsa İstanbul yönetiminin gündemi oldukça yoğun. Ayrıca Şok Marketler halka arzı yeni mevzuat çerçevesinde yapılacak ilk halka arz işlemi olacağından daha detaylı bir inceleme süreci gerektirmektedir" denilerek, bu nedenlerden dolayı Şok Marketler'in halka arzında talep toplamanın haftaya yapılacağı kaydedildi.Gözde Girişim'den 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Şok Marketler'in sermayesinin 578.5 milyon liraya artırılması işleminde ihraç edilecek toplam 218.5 milyon TL nominal payın halka arz edileceği belirtilmişti.'in halka arzında, 1 lira nominal değerli pay başına talep toplama fiyat aralığı 12-14.40 TL olarak belirlenmişti. Halka arz edilecek hisse sayısına göre halka arz büyüklüğü 2.6 milyar lira ile 3.1 milyar lira arasında değişecek.Giyim perakendeciliği alanında faaliyet gösteren DeFacto'nun ek satış dahil yüzde 29.81 hissesinin halka arzında pay başına fiyat 12.5 ile 15 lira aralığında belirlenirken, talepler 3-4 Mayıs'ta alınacak.Lüks moda perakendecisi Beymen'in ek satış dahil yüzde 49 hissesi de 3-4 Mayıs'ta 12.8-15.36 liradan halka arz edilecek.Beymen'in halka arz büyüklüğünün ek satış dahil 980 milyon lira-1.2 milyar lira aralığında olması öngörülürken; DeFacto'nun ek satış dahil halka arz büyüklüğü 855.8 milyon lira ile 1 milyar lira aralığında gerçekleşecek.Şok Marketler'de yüzde 39 hissedar konumunda bulunan Gözde Girişim hisseleri saat 1520 itibarıyla yüzde 8.85 düşüşle 4.12 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise yüzde 0.6 ekside.