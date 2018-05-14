Konsorsiyum Lideri Garanti Yatırım tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada nihai halka arz fiyatının 10.5 lira olarak belirlendiği ifade edildi.





Yatırımcılardan yoğun ilgi gören işlemde, arz edilen paylara toplam 1 milyar dolar seviyesinde talep geldi. Garanti Yatırım liderliğinde, Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde halka arz edilen paylara yaklaşık 1.9 kat talep geldi.





Ortak satışı olmaksızın tamamı sermaye artışı ile gerçekleştirilen halka arz ile Şok Marketler, 360 milyon lira olan sermayesini 578.5 milyon liraya çıkararak, artırılan 218.5 milyon liralık payları 8 - 11 Mayıs tarihleri arasında halka arz etti.

YÜZDE 85 YURT DIŞI KURUMSAL YATIRIMCILARA

Garanti Yatırım tarafından halka arz işleminin sonucuna ilişkin olarak 14 Mayıs 2018 tarihinde KAP´'a gerçekleştirilen açıklamada halka arz edilen payların yüzde 85´inin yurt dışı kurumsal yatırımcılara satıldığı, yurt içine ayrılan yüzde 15 oranındaki payların ise bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasında eşit olarak paylaştırıldığı belirtildi.





Yapılan açıklamada, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan, tahsis edilen payların 1.76 katı talep geldiği ifade edildi. Yurt içi kurumsal ve yurt içi bireysel yatırımcıların da ilgi gösterdiği halka arzda bu tahsisat gruplara ayrılan paylar için sırasıyla 2.36 ve 2.52 kat talep geldiği ifade edildi.

TÜRKİYE'YE 1.95 MİLYAR LİRA YABANCI SERMAYE GİRİŞİ

Halka arzla birlikte Türkiye´ye 1.95 milyar lira yabancı sermaye girişi sağlanmış olacak.









Başarılı geçen halka arz sürecini değerlendiren Şok Marketler CEO´su Uğur Demirel, "Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, ülkemize, sektörümüze ve şirketimize duyulan güveni ifade etmektedir" dedi. Türkiye´de son 10 yılın en büyük birincil halka arzlarından birini gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Demirel, Şok Marketler´in başarılı performansını bundan sonra da artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür etti.





Şirketin paylarının SOKM işlem kodu ile 18 Mayıs Cuma günü Borsa İstanbul´da işlem görmeye başlaması bekleniyor.





DHA